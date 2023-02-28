12 terör eyleminin faili olan teörist yakalandı

MİT, 60 güvenlik görevlisinin şehit edildiği 12 terör eylemini gerçekleştiren PKK/KCK'lı Ramazan Güneş'i, Süleymaniye'de düzenlenen operasyonla yakaladı. Terörist, yakalanmasının ardından Türkiye'ye getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sınır ötesi operasyonlarına devam ediyor.

2011-2017 yılları arasında PKK/KCK tarafından Hakkari/Çukurca’da gerçekleştirilen 12 eylemde yer alan Ramazan Güneş MİT tarafından takibe alındı.

60 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinde aktif rol oynadığı belirtilen Güneş'in örgüt tarafından "güvenli bölge" olarak görülen Irak/Süleymaniye’de olduğu tespit edildi.

Yaklaşık bir yıl süren takibinden ardından uygun olduğu belirtilen zamanda düğmeye basıldı. Güneş, MİT’in gizlenme ve kılık değiştirme uzmanı saha ajanları tarafından düzenlenen baskınla yakalandı.

Ramazan Güneş, örgüte 2008 yılında katılarak Hakkari kırsalı ile Irak ve Suriye’de uzun yıllar faaliyet yürüttü.

2009 yılında örgütün özel kuvvetler birimine seçilen Güneş, 2011-2017 yılları arasında 60 güvenlik personelinin şehit edildiği saldırılarda aktif rol oynadı.