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12 günlük bebekleriyle birlikte enkazda can verdiler

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12 günlük bebekleriyle birlikte enkazda can verdiler
Kahramanmaraş Pazarcık ile Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu illerden Hatay'da çöken binada avukat Bestami Uğur Alkan ile eşi Özge Alkan ve 12 günlük bebekleri Arven hayatını kaybetti. 
Tekirdağ’da görev yapan avukat Bestami Uğur Alkan, 3 yıl önce memleketi Hatay’a yerleşip, mesleğini burada sürdürmeye başladı. Alkan, eşi Özge, 12 günlük bebekleri Arven ve annesi Nalan Alkan’ın birlikte kaldıkları ev depremde yıkıldı.
Arama- kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu enkazda Bestami Uğur Alkan, eşi Özge ve bebekleri Arven’in cansız bedenlerine ulaşıldı. Yaralı olarak kurtarılan Nalan Alkan ise hastanede tedaviye alındı.
 
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