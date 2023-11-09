11 çocuğunun annesini tüfekle öldürdü

Malatya'da Abdürrahim Nazin (53), 11 çocuğun annesi olan eşi Ayten Nazin'i (51) tüfekle vurarak öldürdü.
Malatya’da gerçekleşen olay, İskender Mahallesi’nde yaşanan olayda, Abdürrahim Nazin ile eşi Ayten Nazin arasında 3 katlı bir apartmanın zemin katında tartışma başladı. Tartışma hızla kavgaya dönüşünce, Abdürrahim Nazin evde bulunan tüfeği alarak eşine ateş açtı.
Vücuduna saçmalar isabet eden Ayten Nazin yaşamın yitirdi. Olayın ardından suç aleti olarak kullanılan tüfekle birlikte Abdürrahim Nazin polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay sonrası çiftin polis merkezine götürülen çocukları, babaları ile annelerinin sürekli kavga ettiklerini ifade etti.
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