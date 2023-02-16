10’uncu gün mucizeleri

Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler de geliyor

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler de geliyor...

Arama kurtarma çalışmalarının 10. gününde can kaybı 35 bin 418'e yükseldi, yaralı sayısı 105 bin 505 oldu.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Oymak Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın enkazından bir kadın ve iki çocuk depremin 228. saatinde sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş'taki depremde enkaz altında kalan 74 yaşındaki Cemile Kekeç, 227 saat sonra kurtarıldı.

Cemile Kekeç, enkazdan çıkarıldıktan sonra iş makinesinin kepçesine konularak ambulansa taşındı. Cemile Kekeç, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kahramanmaraş'ta depremden 10 gün sonra enkaz altından mucize haberleri gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta 42 yaşındaki Melike İmamoğlu depremden 222 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Adıyaman'da 7 katlı Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör'ü 212 saat sonra kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 209'uncu saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan yabancı uyruklu çift kurtarıldı.

Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 45 yaşındaki Ramazan Yücel, depremin 207. saatinde kurtarıldı.

Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 12 yaşındaki Berat Yücel, depremin 207. saatinde kurtarıldı.

35 yaşındaki Ayşegül Bayır, 206. saatte Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'ndeki İsabey Apartmanı'nın enkazından sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ta 35 yaşındaki Ayşegül Bayır depremin 205. saatinde enkazdan kurtarıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 204. saatinde Muna Dabul adlı yabancı uyruklu kadın, binanın enkazından sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 203. saatinde Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan yabancı uyruklu bir kadın kurtarıldı.

Ekipler, Kahramanmaraş'ta 40 vatandaşın cansız bedeninin çıkarıldığı Karaman Mahallesi'ndeki 7 katlı Aktaş Apartmanı'nda çalışma yaptıkları sırada, kapıcı dairesinin de altında bulunan bodrum kattan ses aldı.

5 kişilik aileden 2 kişinin hayatta olduğu belirlendi.

Enkazın neredeyse en dip noktasına inen ekipler, Hidayet Polat (24) isimli kadın ile eşi olduğu öğrenilen Muharrem Polat'ı (32) 203 saat sonra canlı olarak çıkarmayı başardı. Aile fertlerinden diğer 3 kişinin ise hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde Cebrail Mahallesi Selvi Apartmanı enkazında çalışma yapan Zonguldak'tan bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesine bağlı madenciler ve diğer arama kurtarma ekipleri, 26 yaşındaki Emine Akgül'e ulaştı.

Ekipler, öğretmen olduğu belirtilen Akgül'ü enkazdan 201 saat sonra kurtardı.

