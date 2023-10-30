100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi

Türk donanması, İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir etkinlik yaptı. 100 savaş gemisi Boğaz'dan geçti. Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK de İstanbul Boğazı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk donanması, tarihinin en büyük resmigeçidini İstanbul Boğaz'ında yaptı.100 savaş gemisinin yanı sıra uçak ve helikopterlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük savaş gemisi milli üretim TCG Anadolu İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreninde yer aldı.Geçit, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu komutasında gerçekleştirildi."100'üncü Yılda 100 Gemi" adı verilen resmigeçitte, TCG Anadolu'nun rehberliğinde fırkateynler, ada sınıfı korvetler, mayın avlama gemileri, amfibi gemiler, karakol gemileri, lojistik gemileri, hücumbotlar ve denizaltılar katıldı.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterine henüz girmeyen Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul, Pirireis denizaltısı ve Derya gemisi de geçit töreninde yer aldı. Gemiler, Vahdettin Köşkü’nden töreni izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çimariva selamında bulundu.İstanbul Boğazı'ndaki geçişe TCG Anadolu'nun rehberliğindeki 100 geminin yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 9 F-16 ve 3 F-4E uçakları ve helikopterleri eşlik etti.Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da geçiş sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Coşkulu kutlamaya vatandaşlar da sahil kenarlarından ortak oldu.Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İstanbul Boğazı semalarında gösteri uçuşu yaptı.Pilotlar, İstanbul Boğazı semalarındaki gösterilerinde gökyüzüne "ay ve yıldız" çizdi, ardından "100" yazdı.Gösteride pilotlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi ile 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri üzerinden uçuş gerçekleştirdi.Yaklaşık 40 dakika süren gösteriye bazı vatandaşlar Türk bayrakları ve alkışlarla eşlik ederken bazıları da bu anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.Pilotların, jetlerle yaptıkları akrobasi hareketleri, İstanbul'un "incisi" Boğaz'da, unutulmaz görüntü oluşturdu.