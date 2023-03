100 bin kişi ölebilir

Uzmanlar, Türkiye’nin en büyük ve en kalabalık şehri olan İstanbul’da büyük bir depremin yaşanmasının akla hayale gelmeyecek sonuçlara neden olacağı konusunda uyardı. Buna göre, 7,2 ile 7,8 arasında olacak olan İstanbul depreminde 100 bini aşkın kişinin hayatını kaybetme ihtimali bulunuyor

CNN International, beklenen İstanbul depremine ilişkin bir analiz yayınladı. ABD'li kuruluşa konuşan Türkiye’nin önde gelen yer bilimcilerinden Prof. Dr. Celal Şengör, "İstanbul'un görünümü pek parlak değil. Hem de hiç parlak değil. Eğer önümüzdeki yirmi yıl içinde İstanbul'da büyük bir deprem olmazsa, hepimiz çok şaşırırız. İşte deprem bu kadar yakın. Bu sadece bir olasılık, ama olasılık yüksek." diye konuştu.

Bununla birlikte, çevresinde Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu olmak üzere iki önemli fay hattı bulunan Türkiye, dünyanın sismik açıdan en aktif bölgeleri arasında yer alıyor. Bu jeolojik gerçeklik, İstanbul'un depreme hazırlığı konusundaki endişeleri de artırıyor.

Bir zamanlar hem Bizans İmparatorluğu'nun hem de Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul, yaklaşık 16 milyon insana ev sahipliği yapıyor. Londra Jeoloji Derneği'ne göre şehir, İstanbul'un 20 kilometre yakınından ve Marmara Denizi'nden geçen Kuzey Anadolu fayının tehlikeli bir şekilde yakınında yer alıyor.

Tarihsel olarak Kuzey Anadolu fayı, 1999 yılında yakındaki İzmit şehrini vuran, 17 binden fazla insanın ölümüne neden olan 7,6 büyüklüğündeki deprem de dahil olmak üzere birçok feci depreme yol açtı.

"7,2 İLE 7,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLMASI BEKLENİYOR"

Uzmanlar Kuzey Anadolu fayında meydana gelebilecek yeni bir depremin 7,2 ile 7,8 arasında bir büyüklüğe ulaşabileceğini ve bunun Türkiye'nin ticaret ve sanayi merkezi için yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini tahmin etti. Ancak böyle bir depremin zamanlamasını tahmin etmek mümkün değil.

Prof. Dr. Şengör, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu büyüklükte bir depremin yakında gerçekleşeceğini ön görebiliriz, ancak yapabileceğimizin en iyisi bu. Bunu tahmin etmenin hiçbir yolu yok.” dedi.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN 14 BİN ÖLÜ TAHMİNİ

Diğer taraftan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen bir çalışmada, İstanbul'da 7,5 büyüklüğünde bir depremin gece meydana gelmesi halinde ölü sayısının 14 binden fazla olacağı tahmin edildi. Ancak, bazı uzmanlar can kaybının çok daha fazla olacağına açıkladı.

Şengör, "Benim tahminim yaklaşık 100 bin kişi. Büyük bir yıkım olacak. Sadece sarsıntının doğrudan etkisini düşünemezsiniz, sarsıntıyı neyin takip edeceğini de düşünmelisiniz. Yağmalar, yangınlar, salgın hastalıklar olacak.” dedi.

"İSTANBUL NÜFUSUNUN DÖRTTE BİRİNDEN FAZLASI EVSİZ KALABİLİR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin güncel tahminlerine göre ise Kuzey Anadolu fayı üzerinde meydana gelebilecek 7,5 büyüklüğündeki bir deprem, kentte yaklaşık 90 bin binanın yıkılmasına ve 260 bin binanın da ciddi hasar görmesine yol açacak. Bu durum ise İstanbul nüfusunun dörtte birinden fazlasına tekabül eden yaklaşık 4,5 milyon kişiyi evsiz bırakacak.

Öte yandan, Türkiye'de geçen ay meydana gelen depremde 48 binden fazla insanın hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul, uzmanların her an vurabileceğini söylediği depreme karşı savunmasını güçlendirmek için hazırlık yapmaya başladı. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, büyük bir depreme hazırlık çabalarının bir parçası olarak, yetkililerin "afete hazırlık için yol haritası" olarak tanımladıkları planı yürürlüğe koydu.

Söz konusu plan, kent fonlarının afete hazırlık programına daha fazla tahsis edilmesinin yanı sıra vatandaşlara barınak, su ve enerji gibi kritik hizmetleri sağlamak için kurulacak yeni acil durum noktalarının ayrıntılarını da içeriyor. Ancak kentin önceliklerinin başında İstanbul'daki binaların güvenliğini değerlendirmek için hızlı tarama sistemi geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üç yılı aşkın bir süredir, yeni deprem yönetmeliklerinin yürürlüğe girdiği 2000 yılından önce inşa edilen binalar için bina değerlendirmesi yapıyor. Bu hizmet artık ücretsiz olarak veriliyor ve belediye Şubat ayındaki depremden bu yana başvuruların 100 bini aştığını açıkladı.

Belediyenin Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Özlem Tut, şu ana kadar denetlenen 29 bin binanın yüzde 50'sinin yüksek yıkılma riski altında olduğunu belirterek, "Ayrıca, herhangi bir deprem hasarı olmadan çökebilecek 318 bini tespit ettik." ifadelerini kullandı.