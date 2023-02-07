10 ilde 3 ay OHAL ilan edildi!

"Dünyanın en büyük felaketlerinden biri" diyerek açıkladı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 bin 549 vefatımız var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , depremin ikinci gününde Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezinden son durumla ilgili açıklamalarda bulundu ve alınan kararları açıkladı. Buna göre depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da OHAL ilan edildi. 10 il ayrıca genel hayata etkili afet bölgesi ilan eldi. Öte yandan Erdoğan, depremle ilgili yalan haberler ve çarpıtmalar yapıldığını belirtirken "Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız" dedi.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK FELAKETLERİNDEN BİRİ"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Her 2 deprem de yeryüzünde 7 km gibi yıkımın şiddetini katlayarak artıran bir yakınlıkta yaşandı. Kırılan fayların genişliği itibarıyla bu depremler benzerlerine göre çok büyük yıkıma sebebiyet verdi. Coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız.

"PERSONEL SAYISI HER SAAT ARTIYOR"

Ülkemizin dört bir yanındaki uzman personele ve araçlara bölgeye hareket etme talimatı verdik. 53 bin 317 arama-kurtarma görevlimiz ile destek personelimiz enkaz bölgesinde çalışıyor. Bu sayı her geçen saat artıyor.

Depremden kurtulan felaketzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tedbirleri de adım adım hayata geçiriyoruz. 54 bin çadır, 102 bin yatak ve diğer ihtiyaç malzemeleri bölgeye gönderildi. Felaketin yaşandığı her ilimize ilave vali ve kaymakamlar görevlendirdik. Her ilimizde bir bakanımız faaliyetlere nezaret ediyor.

"İHA'LARIMIZ DA DEVREYE ALINDI"

Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlarımızın emrine tahsis ettik. Ulaşım ve iletişim hatlarının açık tutulması hayati öneme sahip. Zorunlu olmadıkça kimsenin bölgesine giden yolları kullanmamasını, telefon ihtiyaçlarının da acil ihtiyaçlar dışında yapılmaması gerektiğini tekrar hatırlıyorum.

İHA'larımız da devreye alındı. Parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelerimiz ellerindeki ihtiyaç malzemelerini göndermektedir. Binlerce iş makinesi bölgeye doğru hareket halinde.

"3 BİN 549 VEFATIMIZ VAR"

3 bin 549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var. En büyük tesellimiz şu ana kadar 8 binin üzerinde vatandaşımızın sağ olarak kurtulmasıdır.

"GÜNÜ GELDİĞİNDE ŞU ANDA TUTTUĞUMUZ DEFTERİ AÇACAĞIZ"

Yalan haber, çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri takip ediyoruz. Gün tartışma günü değil. Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız. Savcılarımız bu tür insanlık dışı yöntemlerle sosyal kaos çıkarmaya tevessül edenleri belirleyip gerekenleri süratle yapıyor.

"10 İLİMİZDE 3 AY OHAL İLAN ETME KARARI ALDIK"

Yaşadığımız deprem afetinin vahameti fevkalade tedbirler almamızı zorunlu hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa’nın 119’uncu maddesi uyarınca 10 ilimizde 3 ay OHAL ilan etme kararı aldık.

OHAL KARARI MECLİSTE KABUL EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu OHAL kararı TBMM'de oylamaya sunularak kabul edildi. TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Şentop'un imzasıyla AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ortak bildiri yayımladı.