Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, “Türkiye Cumhuriyeti’nin, muhtemel askeri harekât nedeniyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) adına Ercan Tavsiyeli Hava Sahası’nı kapsayan NOTAM yayımlandığını” duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti, muhtemel askeri harekat nedeniyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına, Ercan Tavsiyeli Hava Sahası’nı kapsayan N0101/26 (harici)- K0084/26 (dahili) numaralı NOTAM (Notice to Airmen - Havacılara Bildiri) yayımladı.” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında, “dün gece saat 23.00’ten 12 Nisan saat 23.59’a kadar geçerli olacak NOTAM’ın, olası askeri harekatın gerçekleştiği saatlerde aktif hale geleceği” bildirildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Orta Doğu ve bölgenin hassas bir dönemden geçtiğini, söz konusu NOTAM’ın güvenlik tedbirleri çerçevesinde yayımlandığını belirterek “NOTAM’ın aktif hale gelmesi durumunda Ercan Havalimanı’ndan kalkışlarda rötar olma ihtimali var. Bu nedenle vatandaşlarımızdan ve yolculardan anlayışlı olmalarını bekliyoruz.” dedi.