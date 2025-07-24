Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faizi yüzde 46 seviyesinden yüzde 43 seviyesine düşürdü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın beşinci faiz kararını açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 300 baz puan indirerek yüzde 43'e çekti.
TCMB, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını da yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirdi.