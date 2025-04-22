Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Tümosan Konyaspor ve Galatasaray karşılaştı.
Maçın ilk devresini Osimhen veTorreria’nıin golleriyle 2-0 önde bitiren Galatasaray ikinci devrede Sallai’nin iki ve Yusuf Demir’in golleriyle sahadan 5 – 1 galip ayrıldı.
Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda maçı Galatasaray 5 golle kazanarak finale yükseldi. Sarı kırmızılıların gollerini Victor Osimhen, Lucas Torreira, Roland Sallai (2) ve Yusuf Demir attı. Konyaspor'da Pedrinho ağları havalandırdı.
Galatasaray'ın finaldeki rakibi Trabzonspor-Göztepe eşleşmesinin galibi olacak. Ziraat Türkiye Kupası finali 14 Mayıs'ta oynanacak.