Kadınlarda Gençlik Gücü final kapısını araladı Kadınlarda Gençlik Gücü final kapısını araladı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Tümosan Konyaspor ve Galatasaray karşılaştı.

Maçın ilk devresini Osimhen veTorreria’nıin golleriyle 2-0  önde bitiren Galatasaray ikinci devrede Sallai’nin iki ve Yusuf Demir’in golleriyle sahadan 5 – 1 galip ayrıldı.

Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda maçı Galatasaray 5 golle kazanarak finale yükseldi. Sarı kırmızılıların gollerini Victor Osimhen, Lucas Torreira, Roland Sallai (2) ve Yusuf Demir attı. Konyaspor'da Pedrinho ağları havalandırdı.

Galatasaray'ın finaldeki rakibi Trabzonspor-Göztepe eşleşmesinin galibi olacak. Ziraat Türkiye Kupası finali 14 Mayıs'ta oynanacak.