24 takımın yer aldığı Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.



Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen kura çekiminde 6 takımlı 4 grup oluşturuldu.

Gruplarda yer alan her takım, 1, 2 ve 3. torbalardan gelen takımlardan biri ile birer maç olmak üzere toplam 3 maç yapacak.



Müsabakalar sonucunda, gruplarında ilk iki sırayı alan toplam 8 takım çeyrek final turuna katılacak.

EŞLEŞME GRUPLARI

A: Trabzonspor, Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Fatih Karagümrük, İskenderun A.Ş.



B: Fenerbahçe, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Göztepe, İstanbulspor, Erzurum FK.



C: Galatasaray, Başakşehir, Konyaspor, Eyüpspor, Çorum FK, Boluspor.



D: Beşiktaş, Sivasspor, Antalyaspor, Bodrum FK, Kocaelispor, Kırklalelispor.

FİKSTÜR - A GRUBU

B GRUBU

C GRUBU

D GRUBU