Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) lise öğretmenlerine yönelik düzenlediği 4’üncü Eğitim Çalıştayı dün yapıldı.

Üniversiteden verilen bilgiye, dün ARUCAD’da yapılan çalıştayın konuğu Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı, Klinik Psikolog, Yazar ve Program Yapımcısı Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu oldu.

Şakiroğlu’nun “Eğitimde Duygu Yönetimi ve Psikolojik Sağlamlık” sunumunu 16 farklı liseden yaklaşık 100 öğretmen dinledi.

Çalıştayın açılış konuşması yapan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, “Eğitimcilerimize her zaman destek olmayı ve onlara ilham verecek fırsatlar sunmayı görev biliyoruz” dedi.

Yıl boyunca eğitim sürecini destekleyici sanatsal, kültürel ve sosyal aktiviteler düzenlediklerini anımsatan Vehbi, öğrencilerin çalışmalarını sergiler aracılığıyla toplumla buluşturduklarını kaydetti.

Vehbi’nin konuşmasının ardından katılımcılara hitap eden Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu, deneyimlerini ve bazı bilimsel araştırma sonuçlarını öğretmenlerle paylaştı.

Korku ve stres gibi durumların beynin “kaç ya da savaş” mekanizmasını otomatik olarak devreye soktuğunu, bunun ise bireyleri pişmanlık yaratacak davranışlara yönlendirebildiğini söyleyen Şakiroğlu, utanmanın da benzer bir etki yarattığını kaydetti.

Şakiroğlu, duyguların kontrol edilmesinin ve bu sistem devreye girmeden önce bireyin kendisini fark etmesinin önemine dikkat çekti.

Duygusal farkındalığın yanı sıra mizahın stresle baş etmede güçlü bir araç olduğuna da değinen Şakiroğlu, stresli durumlarda mizahın bireyleri rahatlattığını ve korku gibi duyguların etkisini azalttığını vurguladı.

Şakiroğlu, bu aracın doğru kullanıldığında duygusal dayanıklılığı artırabileceğini söyledi. Eğitim ortamlarında ve günlük hayatta psikolojik sağlamlık geliştirmek için duygu farkındalığı, mizah ve stres yönetiminin birer beceri olarak kazanılması gerektiğini belirtti.

Şakiroğlu, ayrıca, bireylerin gündelik yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları aşmayı öğrenmeleri gerektiğine dikkat çekerek, küçük sorunları büyütmeden ve uzun vadeli mutsuzluklara yol açmadan çözebilmenin önemine vurgu yaptı.

Şakiroğlu, eğitimde duygusal dengeyi sağlamanın, hem bireysel başarı hem de toplumsal mutluluk için kritik bir unsur olduğunu belirtti.