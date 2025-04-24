Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) AR-GE Merkezi Daire Başkanı Muhammet Fatih Ayyıldız, “Yakın zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve Libya açıklarında inşallah aktivitelerimize başlamayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Ayyıldız, "Bizim bugün 4 sondaj gemimiz ve 2 sismik gemimiz var. Sismik gemimiz Oruç Reis Somali'de, Barbaros Hayrettin Paşa da Karadeniz'de aktif aramalarına devam ediyor. Bununla beraber Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han gemilerimiz Karadeniz'de hız kesmeden arama ve üretim faaliyetlerini devam ettiriyor. Bununla beraber yurt dışında da bu aktivitelere devam edeceğiz." dedi.

Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) yurt dışındaki petrol arama faaliyetleri içerisinde yakın zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Libya açıklarında da aktivitelere başlaması yönündeki planı Rum basınında yer aldı.

Güney'de yayımlanan Alithia gazetesi, “Kıbrıs Açıklarında Türk Araştırmaları-Uygulanması Halinde Sakin Sular Politikasını Sonlandıracak Karar” başlıklı haberinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) AR-GE Merkezi Daire Başkanı Muhammet Fatih Ayyıldız’ın Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamalara geniş yer verdi. Gazete haberinde ayrıca hidrokarbon uzmanı Charles Ellinas’ın görüşleri de aktarıldı.

Habere göre, Ellinas, TPAO’nun planlamasına atıfta bulunarak, Yunanistan’ın deniz mekansal planlamasıyla ilgili açıklamasının ardından, Türkiye’nin reaksiyonun söz konusu olduğunu belirtti.

Ellinas, Türkiye’nin geçmiş yıllardaki “yasa dışı” olarak addettiği, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “MEB” içerisindeki çalışmalarının, sonuç vermediğini savundu.

Yunanistan’ın Avrupa Birliği üyesi ülke olarak uyum yükümlülüğü nedeniyle deniz planlamasını sunduğunu belirten Ellinas, bunun aynı zamanda, Girit ile Güney Kıbrıs arasındaki deniz altı elektrik bağlantısı çalışmalarının devam etmesini engellemek için askeri unsurları kullanan Türkiye’ye yönelik bir yanıtı da teşkil ettiğini ileri sürdü.