Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Güzelyurt - Lefkoşa anayolunun, Türkeli Çemberi ile Alayköy Çemberi arasında yapılan su tahliye ve temizlik çalışmaları tamamlandı ve yol çift yönlü olarak yeniden trafiğe açıldı.

Önceki akşamdan itibaren etkili olan, barajların ve derelerin taşmasına neden olan yağışlar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılmıştı.

Bazı bölgelerde metrekarede 200 kilogramın üzerine çıkan yağışlar bugün de etkisini sürdürüyor.

Polis, sadece sadece Ortaköy Levent College önündeki yolun kapalı olduğunu, trafiğe kapalı başka yol bulunmadığını açıkladı.