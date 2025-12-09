Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Son gelen bilgilerde Kanlıköy barajının da taştığıdır. Şu an hem Gönyeli barajı hem de Kanlıköy göletinin taşması derelerimizdeki suyu ciddi seviyede yükseltmiş durumdadır. Problemimiz yağmur kaynaklı değil, göletlerin taşması sonucu oluşan tehdittir. An an gelişmeleri aktaracağız. Belediyeden gelecek uyarıları lütfen dikkate alalım.

Taşkınköy Dereli sokak civarında dere taşmış durumdadır, herhangi bir tehdit şu an için yoktur, şu an için tek kapalı yolumuz hastane çemberi ile Ortaköy ışıkları arasındadır, derelerde yükseliş devam etmektedir, Gönyeli barajından gelen su hastane içerisinden geçmektedir yakın takip ediyoruz sivil savunmaya da bilgi verildi, Levent college ve levent ilkokulu tavsiyemize uyarak 1 günlük idari tatil vermiştir."