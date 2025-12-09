Polis, Gönyeli Çemberi ile Lefkoşa Devlet Hastanesi arası, kaçış yolu dahil trafiğe açıldığını duyurdu.

Lefkoşa'da hastane çemberi-Acil Durum Hastanesi yolu ile hastane çemberi- Etik ve Başkent Hastanesi yolu trafiğe açıldı.

Polis, Lefkoşa Hastane Çemberi ile Ortaköy Trafik Işıkları arasının ise halen trafik akışına kapalı olduğunu açıkladı.

Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu'nun Türkeli Çemberi,

Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu'nun Ağıllar Çemberi ile Gönyeli Çağaloğlu Işıkları arası, Gönyeli Şht Hüseyin Amca Caddesi ve Lefkoşa - Güzelyurt Anayolunun Gönyeli Alt Geçidi ise halen trafiğe kapalı.

Polis, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması çağrısında bulundu