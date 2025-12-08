Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi yaptığı açıklamada, çevre ve halk sağlığını tehdit eden 15-50 mikron alışveriş poşetlerinin 1 Ocak 2026'dan itibaren satışının veya ücretsiz dağıtımının tamamen yasaklanacağını duyurdu.

-Ataoğlu: “Altı ilçede bilgilendirme ve bez çanta dağıtımı yapıldı”

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, gerek KKTC’de gerekse de dünyada mikro plastik kirliliğinin en yüksek seviyelere ulaştığını, bu nedenle acil ve etkili önlemler alınmasının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Bakanlık ve Çevre Koruma Dairesi’nin konuya ilişkin gerekli yasal düzenlemeleri tamamladığını ve eylem planının resmen uygulamaya geçirildiğini vurgulayan Ataoğlu, altı ilçede bilgilendirme ve bez çanta dağıtımı yapıldığını da ifade etti.

Ataoğlu, 3 hafta önce başlayan farkındalık ve bilgilendirme çalışmalarının 1 Ocak 2026’ya kadar süreceğini, vatandaşlarla yapılan ilk görüşmelerde alınan olumlu geri dönüşlerin, uygulamanın doğru yönde atılmış bir adım olduğunu gösterdiğini belirtti.

Hedeflerinin plastik kullanımını azaltarak doğayı korumak, mikro plastik oluşumunu engellemek ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak olduğunu ifade eden Ataoğlu, tüm vatandaşları bu süreçte duyarlılığa davet etti.