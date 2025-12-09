BRT Sabah Haber’e konuşan Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, bölgedeki durumun ciddiyetine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Amcaoğlu, özellikle dağ eteklerine düşen yoğun yağışın büyük bir baskı oluşturduğunu belirterek, birkaç gün önce neredeyse tamamen boş olan Gönyeli Barajı’nın bugün taşmaya başladığını söyledi. Bentten suyun açıldığını ve durumun Lefkoşa bölgesini de etkileyebileceğini belirten Başkan, ilgili makamlara gerekli bilgilendirmenin yapıldığını ifade etti.

Bölgede ciddi su baskınları yaşandığını kaydeden Amcaoğlu, sürüklenen araçlar, mahsur kalan vatandaşlar ve su basan evler bulunduğunu, ekiplerin saatlerdir aralıksız görev yaptığını söyledi. “Birçok aracı ve vatandaşımızı evlerine ulaştırdık” diye konuştu.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Amcaoğlu, riskli bölgelerde kesinlikle dışarı çıkılmamasını istedi.