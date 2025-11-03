Türk Ocağı Limasol (TOL) futbolcuları açıklama yaparak yönetimsel sıkıntılara dikkat çektiler.

Türk Ocağı Limasol futbolcularının basın açıklaması şöyle:

“Biz, Türk Ocağı Limasol futbolcuları olarak bu açıklamayı, camiamıza ve kamuoyuna duyurmak zorunluluğu hissettik.

Bizim tek gayemiz her zaman Türk Ocağı’nın başarısı, armasının onuru ve taraftarımızın gururu olmuştur. Sahaya çıktığımız her maçta terimizi, emeğimizi ve yüreğimizi bu kulüp için ortaya koyduk.

Ancak, üzülerek belirtmek isteriz ki mevcut yönetim anlayışı ne güven vermektedir ne de kulübümüzü hak ettiği şekilde temsil edebilmektedir. Yönetimsel hatalar, iletişimsizlik ve istikrarsızlık, Türk Ocağı’nı olması gereken yerden uzaklaştırmıştır.

Bizler hiçbir zaman para ya da kişisel çıkar peşinde olmadık. Sadece adaletli, şeffaf ve kulübün menfaatlerini gözeten bir yönetim anlayışı istiyoruz.

Türk Ocağı Limasol bir değerdir — ve bu değerin yok olmasına sessiz kalmayacağız.

Camiamızın, taraftarımızın ve tüm futbolseverlerin gerçekleri bilmesini istiyoruz.

Saygılarımızla”