STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Kerem Eran, Serdar Gürpınar, Emir Turalı

DOĞAN T. BİRLİĞİ;D. Cem Ateş, Tunç,(Dk.24 Gime Toure), Macdonald Niba, Mejdi Direniş (Dk.68 Emre), Mustafa Salk, Doğukan (Dk.68 Kenan), Muhittin Tümbül, Ali Savaşan, Billy Michael, Mustafa Vardi, Erhun Öztümer (Dk.90+1 Selim)

DUMLUPINAR: Mustafa Erendağ, Olcay, Yasin, Orhan, Arda, Yannick Nkurunziza, Osman (Dk.61 Hikmet), Berk, Nfanly Sylla, Berke Zorba(Dk.61 Bilal), Christian M. Robert

Goller: Dk.47 Berk Büyükkal (KK), Dk.83 Muhittin Tümbül (Doğan Türk Birliği) – Dk.78 Hikmet Çelikel (Dumlupınar)

AKSA Süper Lig’in 7’inci hafta kapanış maçında liderlik yarışındaki Doğan Türk Birliği ile üst sıraları zorlayan Dumlupınar karşı karşıya geldi.

Mete Adanır Stadı’nda yer alan maç özellikle ikinci yarıda büyük çekişmeye sahne olurken, rakibini 2-1 yenen Doğan Türk Birliği bir haftalık aradan sonra yeniden liderliğe yükseldi.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan maçta Doğan Türk Birliği 47’nci dakikada Berk Büyükkal’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Dumlupınar’da oyuna sonradan dahil olan Hikmet Çelikel 78’inci dakikada attığı golle skoru 1-1 yaptı. 83’üncü dakikada kaleye yaklaşık 25 metre mesafede kazanılan serbest vuruşta çok şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturan Muhittin Tümbül maçı 2-1’lik skorla takımına kazandırdı.

Bu sonucun ardından Doğan Türk Birliği 19 puana yükselerek bir hafta aradan sonra China Bazaar Gençlik Gücü’nden liderliği aldı. Dumlupınar ise 13 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Doğan Türk Birliği, Yenicami’ye konuk olacak. Dumlupınar ise Mormenekşe’yi ağırlayacak.

Fotoğraf: Özgür GÖKSEL