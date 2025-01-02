Aksa 1. Lig ekibi Türk Ocağı Limasol SK Süper Lig hedefi için hazırlıklarını sürdürüyor.

Sezonun ikinci devresinde Süper Lig’e yükselme hedefini sürdüren Türk Ocağı Spor Kulübü, ara transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi.

Yenicami’den golcü oyuncu Asrın Sönmez, Esentepe’den hücum oyuncusu Ege Can Açıkportal’ı transfer eden Türk Ocağı, ayrıca Türkiyeli futbolcu İlyas Bucak ile yola devam etme kararı alırken, kanat oyuncusu Barış’ı denemeye alacak.

Teknik Direktör Bayram Dağgül yönetiminde ikinci devreye hazırlanan takım, kamp için Antalya Side’deki Hane Otel’de çalışmalarını sürdürecek.

5 Ocak 2025, Pazar başlayacak olan kamp 9 Ocak 2025, Perşembe günü tamamlanacak.

Türk Ocağı, kamp sürecinde fiziksel ve taktiksel hazırlıklarını tamamlayarak sezonun ikinci yarısına güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.