Ülkemizin ve Mağusa'nın mücadele sporlarındaki başarılı derneklerinden olan Erdem Akademi Spor Derneği yeni yıl kutlama etkinliği yaptı. Mağusa'da bulunan Ekor Elegance Restorant'ta yapılan yemekli etkinliğe Kickboks Federasyon Başkanı Ümit Nusret, federasyon kurucu Başkanı Niyazi Demirel, Erdem Spor Akademi Başkanı ve Baş Antrenörü Mehmet Erdem, Akademi yöneticileri ve sporcuları katıldı...