Birinci Lig ekiplerinden Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü, Mustafa Şener başkanlığındaki yeni yönetimiyle ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda önemli kararlar alınırken, kulübün teknik direktörlük görevine oy birliğiyle Mehmet Demir getirildi.

Mehmet Demir, kulübün altyapısında uzun süredir görev yapıyor ve genç yeteneklerle kurduğu güçlü iletişimle tanınıyor. Yönetim kurulu, Demir’in takımı daha ileriye taşıyacak vizyona sahip olduğunu belirtti.

Mehmet Demir geride bıraktığımız sezon Türk Ocağı A2 takımında görev yapmıştı.