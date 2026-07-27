Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden BTM 1. Lig ekibi Güvercinlik, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Güvercinlik Kulübü Ekrem Zabitler ve Mustafa Gök‘ü kadrosuna kattı. Her iki futbolcunun da Çanakkale Spor Kulübü’nden kiralık olarak transfer edildiği öğrenildi.

Öte yandan Güvercinlik İYSK, kadrosunu bir isimle daha güçlendirdi.

Gökdeniz Bayraktar‘ı Civisil Spor Kulübü’nden kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Teknik ekibin raporu doğrultusunda gerçekleşen transferle birlikte Güvercinlik İYSK, yeni sezonda hedeflerine ulaşmak adına kadro derinliğini artırmayı amaçlıyor.