Rum Bakanlar Kurulu dünkü toplantısında “Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Biriminin” “Mafya Devlet” kitabıyla ilgili rapordaki bulguları incelemesi için beş kişilik bağımsız sorgu memuru atadı.

Alithia gazetesi DİSİ partisinin bu gelişmeden duyduğu memnuniyeti belirttiğini, ancak bağımsız bir kamu savcısı atanmadan sürecin tamamlanmadığı konusunda ısrarcı olduğunu kaydetti. Haberde DİSİ’nin “Mafya Devlet” davasıyla ilgili gelişmelere gölge düşmemesi için, kamu savcısı atanmasını istediği de belirtildi.

Hukukçuların ise cezai kovuşturmalara kimin karar vereceği ve bunları kimin yürüteceğinin davayla ilgili kritik bir mesele olduğu değerlendirmesinde bulunduğu da haberde yer aldı.

Haberde şimdiden beş kişilik bağımsız sorgu memurundan oluşan grubuna atanan bir kişiyle ilgili bazı çekinceler ortaya konduğu da ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi de “Beş Sorgu Memurunda Focus Gölgeleri” başlığıyla verdiği haberde davayla ilgili kovuşturmalara kimin karar vereceğinin belirsiz olduğunu yazdı.

Hukukçuların da söz konusu grubun üyeleriyle ilgili bağımsızlık ve bağdaşmazlık konularını gündeme getirdiğini kaydeden gazete, özellikle söz konusu gruba atanan Yunanistan’dan emekli ceza hukuku profesörü Hristos Milonopulos’la ilgili soru işaretleri ortaya çıktığını kaydetti.

Milonopulos’un “Focus” davasında Mihalis Zolotas’ın avukatı olduğunu yazan gazete, Focus davasının “Mafya Devlet” kitabı raporuyla bir alakası olmadığını, ancak “Focus” şirketinin Güney Kıbrıs’taki şüpheli finansmanlarıyla alakalı olduğunu hatırlattı