Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos'un istimlak edilmeksizin işgalle yola dönüştürülen Türk malları bulunduğuna ilişkin açıklaması Fileleftheros gazetesinde “kanıtlarıyla muz cumhuriyeti” yorumuyla verildi.

Habere göre, Fedonos, Kıbrıs Türk mallarının şeffaf ve daha adil yönetimi maksadıyla sunulan yasa tasarısının görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada, Baf'ta 1948’den beri var olan “Afrodit Caddesi"nde istimlak edilmemiş küçük ölçekte (16-200 metrekare) 24 Kıbrıs Türk malı bulunduğunu söyledi.

Fedonas Fedonos, belediyenin 23’ü Baf-Hirsofu yolu boyunda bulunan 160 civarında Kıbrıs Türk malı yönettiği eleştirilerini yanıtlarken, “İyi ya da kötü, 1948’den beri Türk malı işgal edilerek istimlak edilmeksizin yol haline çevrildi. 1974-2017 döneminde Poli-Hirsofu yolunun polis karakolu önündeki kısmından geçen yol da istimlak edilmedi. Ve şimdi Baf Belediyesi’nin, birçoğu değer biçilemeyecek çok sayıda Kıbrıs Türk malı tasarruf ettiği için eleştiriliyor.” dedi.

Fedonos mevcut yollarda veya diğer projelerde bulunan ve istimlak edilmemiş parsellerin değerinin bir milyar euro civarında olduğu bilgisini de verdi.