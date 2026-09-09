Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, "Kıbrıs sorunuyla ilgili beklentilerin çıtasını bir kez daha yükselttiği ve bu kez, sürecin gerçek görüntüsüyle zor bağdaşacak bir düzeye çıkardığı" belirtildi.

Alithia gazetesi, Hristodulidis’in dün, Yenidüzen gazetesinde yayımlanan röportajını aktararak, Hristodulidis’in, “eğer her şey kendisinin ve Tufan Erhürman’ın elinde olsa, gelen haftaya kadar Kıbrıs sorununda çözüme ulaşılabilirdi” söylemini öne çıkardı.

Gazete, “Bir Haftada Çözüm, Ama Bir Geçiş Kapısı Bile Açamıyorlar” başlığıyla aktardığı haberinde, Hristodulidis’in bu ifadesinin güçlü bir sembolik anlam taşıdığını kaydetti. Gazete liderlerin çözüm istediği ve Kıbrıs sorununda yaşanan çıkmazın kendilerinden değil, özellikle Türkiye’den kaynaklandığı mesajını verdiğini yazdı.

Liderlerin şu ana kadar, yeni bir geçiş kapısı açılması için dahi anlaşmaya varamadıklarına işaret eden gazete, Güven Yaratıcı Önlemler, müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik metodoloji ve genişletilmiş toplantının tarihi gibi konularda da uzlaşı sağlanamadığını belirtti.

Haberde, tüm bunlar söz konusuyken, Hristodulidis’in çözüm vaadinin siyasi mübalağa olarak algılandığı ifade edildi.

Gazete, Hristodulidis’in bir yandan Erhürman ile anlaşmaya varmaya neredeyse hazırmış gibi gösterip, diğer yandan ilerleme sağlanamamasını dış güçlere bağlayamayacağını kaydetti. Haberde, Hristodulidis'in hangi başlıklarda ortak anlayış olduğunu, hangi konularda anlaşmazlık olduğunu ve yapılan temaslarda ne gibi başarılar elde edildiğini açıklaması gerektiğini de yazdı.