Güney Kıbrıs’ta ayda en az 4 kez, havadan hasta taşımacılığına ihtiyaç duyulduğu, ve bunun Güney Kıbrıs’ın ambulans uçağa olan ihtiyacına işaret ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, hayati tehlikesi olan ve tedavi için yurtdışına götürülen hastalar nedeniyle Rum Sağlık Sigortası Kuruluşu tarafından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Sağlık Bakanlığı’na talepte bulunulduğunu belirtti. Haberde, ambulans uçak alımı için 2028-2035 yıllarını kapsayan Avrupa Birliği bütçesinden ödenek ayrılmasının olasılıklar dahilinde olduğu da yer aldı.

Son 10 ayda 100 hastanın yurtdışındaki hastanelere nakledilmesi ihtiyacı doğduğu ve yarısının acil müdahale gerektiren hastalar olduğunu kaydeden gazete hizmet alımıyla hasta taşımak için 12-15 saate ihtiyaç olduğunu belirtti.

Haberde, Hristodulidis’in bu doğrultuda bir dizi temasta bulunduğu ve gelecek yıl konuyla ilgili adım atılacağı ifade edildi.