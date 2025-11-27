Rum Meclisi Göçmenler Komitesinde önceki gün yapılan toplantıda Güney Kıbrıs’ta kalan Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili şikayetlere atıfta bulunuldu.

Toplantıda bugün hayatta olsalardı 150 yaşında olacak vefat etmiş kişilerle Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili sözleşmeler bulunduğuna atıf yapıldığını yazan Alithia gazetesi, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros’un toplantıda yaptığı konuşmaya yer verdi.

Gazeteye göre Kettiros, konuşmasında sistemin eksikliklerinden yanı sıra bu tür olguların ortadan kalkması için bilgisayar sistemine geçilmesi gerektiğinden söz etti.

Kettiros konuşmasında Kıbrıs Türk Malları İdaresi Fonu bütçesinin görüşülmesi sırasında meclisin birkaç ay önce oyladığı yasa ve tüzüklerde bazı eksiklikler olduğunun kabul edildiğini ve yeni yılla birlikte bunların düzeltilmesi için değişiklik önerileri getirileceğini belirtti.

Konuşmasında “Mağusa bölgesindeki işgal altındaki köyler birliği” başkanının şikayetine ve bugün hayatta olsalardı 150 yaşında olacak vefat etmiş kişilerle Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili sözleşmeler bulunduğuna değinen Kettiros, 3 yıldır bilgisayar sistemine geçmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Kettiros en azından bu yıl bütçede ödenek bulunduğunu ve ihaleye çıkmak için yeni yılın ilk aylarını beklediklerini ifade etti.

En azından bu gülünç olayların ortadan kalkması için komite olarak sözleşmelerde denetim yapılması direktifi verdiklerini ifade eden Kettiros, Kıbrıs Türk mallarının idare edilmesi konusunda çeşitli usulsüzlükler olduğunu bildiklerini dile getirdi.

Rum İçişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, vefat etmiş kişilerle Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili kira sözleşmeleri bulunduğunu yalanladı.

İçişleri Bakanlığı Kıbrıs Türk Malları İdaresi Biriminin mevcut uygulaması temelinde, her takvim yılının sonunda, merkezi bilgi deposundan Kıbrıs Türk mallarıyla alakalı aktif kira sözleşmeleriyle birlikte hayatını kaybetmiş kişilerin listesinin çıktığını ve merkezi bilgi deposundan çıkan verilerin karşılaştırılması için ilgili birimin bilgisayar sisteminde kontrol yapıldığını ifade etti.

İçişleri bakanlığı yaptığı açıklamada, yapılan kontrolün ardından kiracının hayatını kaybettiği durumlarda kira sözleşmelerinin otomatik olarak sona erdiğini, bununla birlikte 2026 yılı içerisinde tarım ve hayvancılık amaçlarıyla tahsis edilen mülklerle ilgili kira sözleşmelerine yönelik kontrollerin artırılacağını ekledi.