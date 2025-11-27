İskele Cürümleri Önleme Şubesi yine yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi, operasyon kapsamında eski sabıkalı Ü.M. isimli şahıs yakalandı.

İskele’de dün sabaha karşı, Kalecik köy yolu üzerinde, İskele Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen 32 yaşındaki Ü.M kullanımındaki araçla yerde bulunan iki adet şüpheli poşeti almaya geldiği sırada, polisleri fark etmesi üzerine kullanımındaki araç ile olay yerinden ayrıldı.

Yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı. Söz konusu poşetler içerisinde yapılan incelemede ise, toplam iki kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındı.

Olayla bağlantılı olduğu iddia edilen Ü.M tutuklandı.

Birçok sabıkası bulunan zanlı Ü.M., dün İskele’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye operasyonun detaylarını polis memuru aktardı.

Polis, zanlının Tuzluca Çemberi’nde, Kalecik Köy istikametinde bulunan 2 adet sarı poşetteki uyuşturucu maddeleri aldığı esnada suçüstü tespit edilmesine müteakip hızla kaçtığını, ancak kısa süre sonra yakalandığını söyledi. Poşetlerde yapılan kontrolde 2 kilo hintkeneviri ele geçirildiğini mahkemeye aktaran polis, soruşturmanın henüz yeni olduğunu, yakalanan miktarın da yüklü olduğunu belirtti ve zanlının soruşturma maksatlı tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Semra Kaymaklılı, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.