Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Güney Kıbrıs’ta bir şeylerin sözde kalmaması, pratiğe dökülmesi gerektiği tartışmaları çerçevesinde Yunanistan’la ortak savunma sahası doktrininin yeniden canlanmasından da söz edildiği hatırlatıldığında “Ölçü sözler değil eylemlerdir” dedi, şunları ekledi:

“Yunan Silahlı Kuvvetleri buradadır. Yunanistan’ın yakın mı uzak mı olduğunu gösteren değere sahip siyasi bir eylemdir. Yunan F-16’ları günlük devriye görevi yapıyor ancak şu ana kadar herhangi bir füze imha etmelerine ya da İHA düşürmelerine gerek olmadı. Aynı şey ’Kimon’ ve ‘Psara’ fırkateynleri için de geçerli. Türk F-16’ları bizi endişelendirmiyor. İşgali 52 yıldır yaşıyoruz.”