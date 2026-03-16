Güney'de yayımlaman Fileleftheros, Rum yönetiminin Yunanistan’dan (Hellenic Aerospace Industry) Centauros İHA-savar sistemi satın alma, 4 tane de başka sistem sipariş etme prosedürünü ilerlettiğini yazdı.

Yunanistan’ın bu sistemleri bir yıl içerisinde hazır edebileceğine işaret edilen haberde, bölgedeki durum sebebiyle Rum yönetiminin bunları AB’nin SAFE programı dışında, öz kaynaklarıyla satın alma olasılığı bulunduğu kaydedildi.

Habere göre, Rum yönetimi Baf’taki Andreas Papandreu hava üssü ve Mari’deki Evangelos deniz üssünü büyük bir süratle geliştiriyor. Silahlanma programının yüzde 80’ini Fransa’dan karşılayan Rum yönetimi Yunanistan, İsrail ve diğer ülkelerden de silah sistemleri alıyor.

Rum yönetiminin “Kıbrıs’ın güvenliği” meselesini geniş ölçekte ele aldığını belirten gazete, “Türkiye’nin süregelen işgalini birinci öncelik alarak eylemlerini özellikle yakınımızda olup bitenlerle bağlantılı yürütüyor.” ifadesini kullandı.

Öte yandan Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Kıbrıs’taki egemen İngiliz askeri üssü Ağrotur’a yapılan İHA saldırısının ardından “Centauro” ve bir ileri teknoloji İHA-savar sistemi daha almak için Yunanistan ile istişare içerisinde olduklarını söyledi.

“Türkiye, Güney Kıbrıs’a saldırırsa Yunanistan’ın kesin yardıma geleceğinden” emin olan Palmas bugün İran’a karşı yanlarında olan diğerleri hakkında kesin konuşamıyor.

Palmas, haftalık Kathimerini’nin “Milli Muhafız Ordusu’nun Hava Savunmasını, Deniz Kuvvetini ve Tanklarını Güçlendiriyoruz” başlığıyla aktardığı özel söyleşide, Avrupa askeri güçlerinin Güney Kıbrıs’a konuşlanmasının ana amacının, destek vermek ve güvenlik şemsiyesi oluşturmak olduğunu öne sürdü.

Palmas Ağrotur’a düşen İHA’nın neden tespit edilmediği ve RMMO veya üsler tarafından düşürülmediği sorusuna karşılık “90-100 mil hızla bin feet yükseklikte uçan küçük bir İHA olduğu için saptanamadı. Radarlar böyle bir İHA’yı saptamakta zorlanıyor.” dedi, İran İHA’sının ancak, sahip olduğu radar sistemi nedeniyle havadaki bir uçak tarafından saptanabileceğini söyledi.

Mevcut hava savunma sisteminin en üst seviyede olduğunu, ancak tam bir savunmanın mümkün olamadığını belirten Palmas, en güçlü hava savunma sistemine sahip İsrail’de bile füzelerin hedefini bulabildiğine dikkat çekti.

Palmas, SAFE programı çerçevesinde İHA-savar sistemleri edinerek hava savunmasını güçlendirmek yönünde bazı eylemlerde bulunduklarını söyledi. “Yunanistan’dan ‘Centauros’ ve diğer bir İHA-savar sistemi edinmek için istişarelerimiz ileri aşamada bulunuyor. Deniz kuvvetini ve Milli Muhafız Ordusu’nun tank dinamiğini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı. Gazetenin, hangi ülkelerden bu tür sistemler alınacağını sormasına karşılık “Bu aşamada daha fazla bir şey söyleyemem.” dedi.

Savaşlarda artık İHA’ların belirleyici rol oynamakta olduğu hatırlatılan Palmas’a RMMO’ya bu tür saldırı ve diğer İHA sistemleri alınıp alınmayacağı soruldu. Rum Bakan RMMO’nun “güçlenmekte ve modern savaş alanına uyumlanmakta olduğunu” söylemekle yetindi.

Palmas, RMMO’nun radar ve hava savunma sistemlerinin sürekli devrede olduğunu ancak şu ana kadar İHA veya füze engellemek için kullanılmadığını, buna gerek olmadığını anlattı.

Şu ana kadar Ağrotur’a bir İHA düştüğünü ve üslere yönelmiş iki İHA’nın daha denize düştüğü bilgisi aldıklarını söyleyen Palmas, iki İHA’nın düşürülmediğini söyledi. İki İHA’nın ya hedefe ulaşamadığından ya da hedef şaşırdığından, kendiliğinden denize düştüğü bilgisini verdi. Şu ana kadar Ada yönünde füze ateşlenmediğini de aktardı.