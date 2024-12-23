Kıbrıs Türk Edebiyatının en usta yazarı Osman Güvenir’e bu yıl Türk Dil Kurumu tarafından Türk Dünyasının usta yazarı olarak ve yıllarca ürettiği öykü kitaplarından dolayı ödül verildi. Geçen günlerde yeni romanı “Güneşi Gittiği Yere Kadar” Dorlion Yayınarı arasından çıkan yazarın bu eseri arkasına bu değerli ödülü alması , Sayın Osman Güvenir’in ne kadar doğru bir isim olarak bu ödüle layık görüldüğünün bir göstergesidir. Güvenir’in yazarlığa adımını attığı günden bu yana ortaya koyduğu eserleri, yaptığı çalışmaları, uğraş verdiği ve kalemin mürekkebine fısıldayarak ortaya çıkardığı deyim yerinde sanat eserlerinden şunlar ortaya çıkıyor; Güvenir eserlerini gerçek yaşamların anekdotlarından oluştururken tasvirleriyle cümlelerine can veriyor. Bu da sayın Güvenir’i okuyucunun gözünde farklı bir konuma taşıyabiliyor. Yani bir eseri açık ve seçik bir biçimde yazmıyor, mutlaka merak ve örtülü mesajları saklayıp, sonuçta heyecan yaratıyor. Tabii ki eserlerinde gerçekçilik ve inandırıcılığa çok önem veriyor. Bu nedenle eserlerinde çok başarılı oluyor.

Eserlerinde betimleme ve tespitlerinde Kıbrıs ağzına özgü sözcüklere sık sık rastlamaktayız. Bunun sebebi iyi bir yazar olmasının yanında, ülkesine olan sevgisinden de kaynaklanıyor. Kıbrıs ağzına özgü sözcükleri cümlelerinde tam yerine oturtması bir ustanın, emekçinin sanatsallığıdır. Kısacası yazarın dili sade ve yalındır. İnsanların bulundukları mekânlara göre ağız çok iyi bir biçimde eserlerine aktarmaktadır.

Yazar sağlık nedeniyle, töreni kendisi katılamasa da KKTC Ankara temsilciliğinden bir görevli onun yerine ödülü aldı. Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk Dil Kurumu iş birliği ile düzenlenen “Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Edebiyat (Öykü) Ödülleri”nin takdim töreni, 20 Aralık 2024 tarihinde, Türk Dil Kurumunun Ankara’daki yeni yerleşkesinde yapıldı. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyet Başkanı Sayın Binali YILDIRIM’ın katılımıyla gerçekleşen ödül törenine; T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar ÇAM, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı BE Prof. Dr. Derya ÖRS, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman MERT ve Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Harun ŞAHİN’in yanı sıra Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel ÖZGEN, Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Zeki ERASLAN, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Ahmet KILINÇ,Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi ER, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan ÖZDEN ile Türk dünyasından ve Türkiye’den değerli bilim adamları, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinin “Türk Dünyası Müzikleri Topluluğu Konseri” ile başlayan törenin açış konuşmaları, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Sayın Binali YILDIRIM ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı BE Prof. Dr. Derya ÖRS ile Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman MERT tarafından yapıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyet Başkanı Sayın Binali YILDIRIM konuşmasının başında, Türk Devletleri Teşkilatının misyonu ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Sayın YILDIRIM, tarihî bir adım olarak nitelendirdiği 34 harften oluşan “Ortak Türk Alfabesi”nin kabulünün Türk dünyası için önemi hakkında konuştu. Türk coğrafyasında, Türk birliğinin sağlanması konusunda günümüze kadar önemli adımlar atıldığını ifade eden Sayın Binali YILDIRIM, bu noktada Türk dilinin çok önemli olduğuna değindi. Sayın Binali YILDIRIM ayrıca, Gaspıralı İsmail Bey’in ülküsünden hareketle ortak dilde, ortak alfabede ve ortak tarihte buluşmamız gerektiğinin öneminden söz etti.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı BE Prof. Dr. Derya ÖRS konuşmasında, Türk dilinin vatan olduğu bütün coğrafyaların birbirine gönülden bağlı olduğunu vurgulayarak Türk dünyasının ortak değerleri üzerinde durdu. Bu değerli hazinenin Türk dili vasıtasıyla kuşaktan kuşağa aktarıldığını belirten BE ÖRS, Türk Dil Kurumunun edebiyat ve kültür dünyamız için yaptığı çalışmalara değindi. Gelenek hâline getirilerek Türk dünyasının bir araya gelmesine vesile olan “Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Edebiyat Ödülleri”nin kültürel iş birliklerinin devam ettirilmesi için öneminden söz etti.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman MERT ise, çok geniş bir coğrafyaya yayılan Türk dünyasının tarih, dil, edebiyat ve kültür gibi pek çok ortak değere sahip olduğunun altını çizerek Türk dünyasını birleştiren en önemli gücün “Türk dili” olduğunu vurguladı. Türk Dil Kurumunun kurulduğu günden bu yana Türk dilini konuşan ülkelerle bilimsel ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla birçok etkinlik düzenlediğini belirten MERT, bu alanda çok sayıda bilimsel eseri Türk dünyası ile buluşturduklarını da ifade etti. Prof. Dr. MERT ayrıca, Türk dünyasının çatı teşkilatı olan Türk Devletleri Teşkilatı, TÜRKSOY, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlarla iş birliği içerisinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Türk Dil Kurumunun Türk dünyası ortak alfabesinin uygulamaya geçirilmesi yönündeki önemli adımlarda her zaman yer aldığını söyleyen MERT, “Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu Üçüncü Toplantısı” sonrasında kabul edilen 34 harfli “Ortak Türk Alfabesi”nin Türk dünyasının geleceği açısından tarihî bir gelişme olduğunu aktardı.

İsmail Gaspıralı Bey’in “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” sözünü kendilerine kılavuz edindiklerini de kaydeden Prof. Dr. Osman MERT, bu kapsamda Türk Devletleri Teşkilatı ile iş birliği içerisinde başlattıkları “Türk Dünyası Edebiyat Ödülleri”nin Türk dünyasında ortaya konan eserlerin tanıtılması ve bu alandaki zenginliğin ortaya konulması bakımından da önemli olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi.

“Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Edebiyat (Öykü) Ödülleri”; Azerbaycan’dan Anar RZAYEV’e, Kazakistan’dan Dauren KUATOV’a, Kırgızistan’dan Topçugül ŞAYDULLAEVA’ya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Osman GÜVENİR’e, Özbekistan’dan Nazar EŞANKULOV’a ve Türkmenistan’dan Devletgeldi ANNAMIRADOV’a verildi.

Osman Güvenir kimdir?

Yazar, 14 Şubat 1943 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Lefkoşa’da tamamlayan Güvenir, Londra’daki muhasebe eğitiminin ardından 2010 yılında Yakın Doğu Üniversitesinden dramaturg olarak mezun oldu. Sürekli basın kartı olan Güvenir,

Dr. Fazıl Küçük’ün özel kalem müdürü, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın Halkla İlişkiler Dairesinde ve çeşitli bakanlıklarda üst düzey görevlisi olarak çalıştı.

Gazeteci, mücahit, bürokrat ve diğer alanlarda başarılara imza atmış Güvenir, aynı zamanda bir sanatçı. Güzel sanatların hemen hemen her dalıyla ilgilidir. Ressam olarak üç kişisel sergi açan Güvenir’in iki tablosu devlet tarafından pul olarak basıldı ve dünya filateli kataloglarına geçti. Devlet Filarmoni Orkestra ve Korosu’nun da kurucuları arasında olan sanatçının çeşitli dallarda ödülleri vardır.1 “Hesaplaşma” isimli Kıbrıs gerçekleri üzerine yazılmış tiyatro eseri Türkiye Devlet Tiyatroları Edebi Kurulu tarafından onaylanarak repertuara alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı Gençlik Dairesinin açmış olduğu Ulusal Öykü Yarışması’nda birincilik, Milli Eğitim Bakanlığı Gençlik Dairesinin açmış olduğu Ulusal Öykü Yarışması’nda ikincilik, Milli Eğitim Bakanlığı Gençlik Dairesinin açmış

olduğu Ulusal Öykü Yarışması’nda mansiyon Günaydın Kıbrıs Gazetesinin açmış olduğu Ulusal Marş Yarışması’nda söz yazarlığında birincilik, Kültür Dairesi yayını Defne Öykü Yarışması’nda üçüncülük Türksoy Basın Ödülü Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Hizmet Onur Ödülü.

Eserleri:

Bitmeyen Dua (Şiir) 1966

Özümüzdeki Damlalar (Şiir) 2003

İlk ve Son Resim (Öykü) 2005

Kaybolan Hayat (Öykü) 2008

Kırallar Da Ölür (Köşe Yazıları) 2009

Üç Pencere (Roman) 2011

Griyle Mavi (Şiir) 2017

Dr.FazılKüçük’le Geçen Günlerim “Bir Lideri Anlatıyorum (Yaşantı) 2016

Gâvur Hasan (Öykü) 2018

Bestekar ve Müzik Adamı Ekrem Yeşilada (Yaşantı).

Kıbrıs Hikâyeleri-Tiyatro Eseri,

Gidişle Dönüşün Romanı

Rauf Raif Denktaş –Var Olma Savaşı