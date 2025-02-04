Haravgi gazetesi “Kıbrıs’ın NATO’ya Olası Katılımına Dair Türkiye’de Endişe” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs’ın ABD’ye yaklaşımının Türkiye’yi endişelendirdiğini savundu.

Gazete Rum Haber Ajansı (KİPE) muhabiri Annas Andreu’yu kaynak gösterdiği haberinde, Türkiye’deki bu konudaki endişenin yoğunlaştığını ve basında da gündeme gelmeye başladığını yazdı.

Gazete Türkiye’deki “T24” isimli internet gazetesinde yer alan Güney Kıbrıs-ABD ilişkileri ve iki ülke arasındaki ilişkilerin zirveye çıktığı, bir sonraki aşamanın ise Güney Kıbrıs’ın NATO’ya katılımının olabileceği şeklindeki habere geniş bir şekilde yer verdi.

Fileleftheros gazetesi ise ilgili haberi “Kıbrıs’ın NATO’ya Katılımına Kadar Tartışıyorlar-Türk Basını: “Trump'’ın, Kıbrıs’ta Hangi Tarafı Destekleyeceğini Tahmin Etmek Zor Değil” başlıklarıyla aktardı.