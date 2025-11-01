Güney'de yayımlanan Haravgi gazetesi Avrupa Parlamentosu Mülteciler, Kayıplar ve Mağdurlar konusundaki raportörü François-Xavier Bellamy’nin temaslarına yer verirken Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı AKEL Milletvekili Nikos Kettiros’un bu çerçevedeki açıklamalarını aktardı.

Habere göre Kettiros, 51 yıldan fazladır bir sürenin geçtiğini 800 kayıptan fazlasının akıbetinin hâlâ bilinmediğini ifade etti ve Bellamy’den kayıpların akıbetinin belirlenmesi sürecinin hızlandırılmasına katkıda bulunmasını talep ettiklerini söyledi.

Kendileri için, Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türk kayıplar arasında bir önceliğin söz konusu olmadığını dile getiren Kettiros, hem Kıbrıslı Türk hem de Kıbrıslı Rum kayıplara aynı şekilde baktıklarını, ailelerinin yakınları hakkında gerçeği öğrenme hakkının da eşit olduğunu vurguladı.

Toplu mezarlar veya gömü yerlerine ilişkin bilgiler bulunduğundan bahseden Kettiros, Türk askerinin araştırmaları engellemeye devam ettiğini iddia etti.

Kayıp Şahıslar Komitesi’ne finans sağlamasından dolayı Avrupa Birliğine de teşekkürlerini sunan Kettiros “Aşşa” (Paşaköy) kökenli kayıp Rumların oraya gömüldüğüne dair bilgiler bulunduğunu ileri sürdüğü Dikmen çöplüğü ile ilgili yeni bir girişimin üstlenilmesi gerektiğini de savundu.