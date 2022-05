Yemyeşil Ormanların Maviliklerle Ayvalık

Yemyeşil ormanların maviliklerle buluştuğu şirin tatil beldesi Ayvalık, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Taş sokakları ile dikkat çeken bu güzel belde, tatil yapmak ve yılın yorgunluğunu atmak isteyenlerin ilk durakları arasında bulunuyor. Siz de rotanızı Ayvalık'a çevirdiyseniz ve gelmeden önce bölge ile alakalı bilgiler edinmek istiyorsanız yazımızı okuyabilirsiniz.





Ayvalık Hakkında

Tarihin en eski dönemlerinden itibaren yerleşim yeri olarak kullanılan Ayvalık, birçok önemli medeniyete ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. Ayvalık dönem dönem Misyalılar, Makedonyalılar, Romalılar ve Bizanslılar tarafından yerleşim yeri olarak seçiliyor. Ayvalık tarihi , bilinen kayıtlara göre 1623 yılına kadar uzanıyor. Şehir, uzun bir süre Rumların hakimiyetinde kalıyor. Bu nedenle şehrin her bir noktasında bu millete ait izler bulunuyor. Türkler ile iç içe yaşayan Rumların kültürünün birleşmesi bölgede otantik bir havanın doğmasını sağlıyor. Çok uzun zaman Rumlar tarafından yerleşim yeri olarak kullanılan bölgede, yaklaşık 4 bin tarihi ev bulunuyor. Bölgede Ayvalık yöresine has olan ve sarımsak taşından inşa edilen 1860 tane ev bulunuyor. 1924 yılında gerçekleştirilen mübadelenin sonrasında Selanik'ten gelen Türklerin yerleştiği bir nokta oluyor. Cumbaları, zarif kapıları, ferforjeleri ve üst kısımlarında bulunan işlemeleriyle ile oldukça güzel bir görünüme sahip. Bu evler sayıca Türkiye'nin en fazla tescillenmiş evi olma özelliğine de sahip. Tarihi oldukça merak edilen şehrin coğrafi konumu da merak uyandırıyor. Ayvalık hangi bölgede sorusunun cevabı şehrin turizm potansiyelini de ortaya koyuyor. Ayvalık, Marmara Bölgesi ile Ege Bölgesi sınırlarına dahil olan Balıkesir'in bir ilçesi. İstanbul'a 5,5 saat, Balıkesir şehir merkezinde 1 saat 50 dakika uzaklıkta bulunuyor. Ayvalık nerede sorusuna cevap bulduktan sonra şehir ile alakalı bilmeniz gereken başka bilgiler de bulunuyor. Ayvalık, 1995 yılından itibaren içerisinde birbirinden farklı ekosistem ve endemik türde balık ve bitki bulunduruyor. Ayvalık Adaları'nın 20'sinde deniz dahil olmak üzere yaklaşık 18 bin hektarlık alana yayılan Tabiat Parkı bulunuyor. Yemyeşil doğasıyla, mavi bayraklı plajlarıyla ve her yıl ağırladığı yabancı turist potansiyeli ile her tatilseverlerin gözdesi konumunda. Doğa yürüyüşü ve doğa tatili sevenler için de büyük imkanlar sunuyor. Yürüyüş yolları ve gezi alanları ile bölgede unutamayacağınız eşsiz bir tatil geçirebilirsiniz.





Ayvalık Hava Durumu ve İklimi

Ayvalık haritası üzerinden de görebileceğiniz gibi belde, Ege ile Marmara Bölgesi arasında konumlanıyor. Bu nedenle ikliminde de geçiş özellikleri mevcut olmasına rağmen Ayvalık'ta Akdeniz iklimi hakim. Bölgede bulunan Kaz Dağları, yaz mevsimlerinde bile serin rüzgarların esmesini sağlıyor. Bölgede sürekli olarak lodos ve poyraz estiğini görebilirsiniz. Yaz mevsimlerinde ise serinletici meltem esiyor. Şehrin yıl boyunca kaydedilen ortalama sıcaklık değeri 16,5 C oluyor. Temmuz ayı yılın en kurak dönemi olurken, en çok yağış alan ayı ise aralık oluyor. Bu durum Ayvalık hava durumu üzerinde fazlasıyla ekili oluyor. Ege denince ilk akla gelen zeytin oluyorsa, zeytinyağı denildiğinde ise Ayvalık oluyor. Bölgenin coğrafi konumunun da iklim üzerinde etkili olması sayesinde Ayvalık'ta kışın bolca poyraz ve karayel esiyor. Bu rüzgarlar bölgedeki tarım üzerinde etkili oluyor. Özellikle zeytinin daha lezzetli olmasının nedenleri arasında bulunuyor. Yer şekilleri ve hava koşullarının etkisiyle şekillenen iklim, bölgenin bitki örtüsünün de geniş yelpazede olmasını sağlıyor.