T&T Havalimanı İşletmeciliğinden Genel Müdürü Serhat Özçelik tarafından yapılan açıklamada, Ercan Havalimanı’nda mevcut veriler dikkate alındığı 2025 yılı sonuna kadar ağırlanan yolcu sayısının, 5,5 milyonun üzerinde bir sayıya ulaşılacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, Ocak-Kasım 2024 ile Ocak-Kasım 2025 tarihleri karşılaştırıldığı zaman bu 11 aylık dönemde yolcu sayısında yüzde 20,16, uçak sayısında ise yüzde 22,96 artış oldu.

2024’ün ilk on bir ayında Ercan Havalimanı’nı 4 milyon 406 bin 672 yolcu kullanırken, 2025’te bu sayı aynı dönem süresince 5 milyon 295 bin 93’e yükseldi.

Uçak sayısında ise 2024’ün ilk on bir ayında Ercan Havalimanı’nı 27 bin 931 uçak kullanırken, 2025’in il on bir ayında bu sayı 34 bin 345 oldu.