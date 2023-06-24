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Türkiye, KKTC'ye akacak

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Bayramda en çok uçuş Kıbrıs’a! Kıbrıs, THY’nin bayramı tatili seferlerinde yurt dışında en çok tercih edilen noktası oldu

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Türkiye, KKTC'ye akacak
Türk Hava Yolları (THY), Kurban Bayramı tatili için 23 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde düzenleyeceği ek seferlerde yurt dışında en çok tercih edilen nokta Kıbrıs oldu.
THY, Kurban Bayramı tatili için mevcut uçuşlarının yanı sıra çok sayıda ek sefer de planladı. THY bu kapsamda, 28 Haziran-1 Temmuz günleri arasındaki Kurban Bayramı'nı da içeren 23 Haziran-2 Temmuz tarihleri aralığında 204 ek sefer düzenleyecek.
THY, İstanbul Havalimanı'ndan 198, şirketin alt markası AnadoluJet de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan toplam 6 ek uçuş gerçekleştirecek.
Yurt içinde en çok tercih edilen noktalar Adana, Trabzon, Antalya ve Dalaman olurken, yurt dışında ise Kıbrıs oldu.
 
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