“Turizmi artık profesyonellere teslim etmeliyiz”





Otelciler Birliği ve Casino İşletmecileri Birliği Asbaşkanı, Merit Crystal Cove Otel Genel Müdürü Ercan Turhan, ülkede en çok vergi veren sektörün turizm sektörü olmasına rağmen, sektörün hor görünüp dışlanmasına tepki gösterdi.

Turizmin hiçbir alakası olmayan kişiler tarafından yönetilmeye çalışıldığına dikkat çeken Turhan, sektörü artık gerçek profesyonellere teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

Ercan Turhan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Mikrofonu eline alan herkez diyorki

KKTC nin lokomotif sektörü Turizm.

Turizmin 960.000.00 Usd ile cari açığa katkısından bahsediyor herkez

Ülkede son 4 yıldır encok vergi ödeyen grup bir turizm grubu ençok vergi ödeyen 50 şirketin 32 tanesi turistik işletme.

Eeee sonuç 30.000 istihdama rağmen oy potansiyeli az göründüğü için ötekileştirilen hor görülen ve dışlanan

bir turizm sektörü.

Gelmiş geçmiş Turizm Bakanlarına bakıyorsun iyi niyet ve gayretlerinden hiç bir şüphe duymamakla birlikte turizm ile hiçbir alakası olmayan kişiler tarafından yönetilmeye çalışılan dev bir sektör.

Yanı başımızdaki Anavatan Türkiye örneğinden feyz alıp böylesine devasına bir sektörü gerçek profesyonellere teslim edip yaratacağı katma değerle kendi ayakları üzerinde durabilen ve yavru sıfatından sıyrılıp kardeş sıfatıyla Türkiye ile omuz omuza , el ele yürürüyebikecek güçlü bir KKTC nin yaratılmasının zamanı gelmedimi acaba?

Ne dersiniz?