banner762
12 yıldır karnelerini getiren çocukları sevindiriyor
12 yıldır karnelerini getiren çocukları sevindiriyor
24 0
Kovid-19'dan iki ölüm daha
Kovid-19'dan iki ölüm daha
339 0
 
Hentbol’da KTSYD kupası başlıyor
Hentbol’da KTSYD kupası başlıyor
13 0
“Paranızla nasıl rezil edilirsiniz, bu şirkette bunu yaşatıyorlar”
“Paranızla nasıl rezil edilirsiniz, bu şirkette bunu yaşatıyorlar”
81 0
Milletvekilleri mazbatalarını ilçe seçim kurullarından aldı
Milletvekilleri mazbatalarını ilçe seçim kurullarından aldı
7 0
47 0
Sebze yemek zengin işi
Sebze yemek zengin işi
93 0
banner661

Turizmde umutlar yeşermedi

banner476

Pandemi ile birlikte büyük yara alan turizmde umutlar 2021’de de yeşermedi. Otellerin doluluk oranı yüzde 26.8’i geçemedi

banner714
Turizmde umutlar yeşermedi
 
 
Turizmde umutlar 2021’de de yeşermedi. Otellerin doluluk oranı %26.8’de kalırken, bu rakam 2020’ye göre daha yüksek, 2019’a göre daha düşük. Turistik tesislerin doluluk oranı 2020’de sadece %16.9 oranında saptanırken, 2019’da %50.4 oranında, 2018’de %51.3 oranında gerçekleşmişti.
KKTC Turizm Planlama Dairesi, Planlama, İstatistik ve Araştırma Şubesi’nin verilerine göre, Aralık 2021’deki ortalama doluluk oranı, Kasım ayına kıyasla 8.8 puan düşüşle %21.7 düzeyinde kaldı.
Ancak, Aralık’ta yakalanan doluluk oranı 2020 yılının aynı ayına göre %361.7’lik bir artışa işaret ediyor. Aralık 2020’de turistik tesislerin doluluk oranı sadece %4.7 seviyesinde gerçekleşmişti.
Verilere göre Ocak-Aralık 2021 döneminin ortalama doluluk oranı Ocak-Aralık 2020 periyoduna kıyasla %57.6 oranında daha yüksek düzeyde geldi. 2020’nin aynı periyodunda ortalama doluluk oranı %17 olarak kayıtlara geçmişti.
2020 yılına oldukça iyi ve 2019’a göre daha yüksek doluluk oranlarıyla başlayan turistik tesisler, Mart başı itibarıyla ülkemize de sıçrayan koronavirüs salgınının etkisiyle kapanacak noktaya gelmiş, Nisan-Mayıs 2020’de kapılarına kilit vurmuştu.
2021’in ilk yarısında da aynı etkilerin sancısını yaşayan sektör, Haziran 2021 itibarıyla kısmen toparlanma çabası içinde. Özellikle Ağustos-Aralık periyodunda yüksek gelen veriler yine de 2018 ve 2019 verilerinden oldukça uzak kaldı. 2018’de ortalama yıllık doluluk %51.1 oranında, 2019’da da %50.4 oranında gerçekleşmişti.



EN YÜKSEK DOLULUK EKİM’DE
Turizmciler 2020’ye kıyasla daha verimli geçmesine rağmen, 2021’in yılının da turizmin boş yılı olarak sayılabileceğini belirtirken, geçtiğimiz yıl boyunca en yüksek doluluğun %41 oranıyla Ekim ayında yakalandığına işaret ediyor.
Ekim ayı haricinde geçtiğimiz yıl doluluk oranlarının %30’un üzerine çıkan aylar %37 ile Ağustos, %33 ile Eylül ve 30.5 ile Kasım ayları oldu.
Turizm sektörü için en önemli göstergelerin başında gelen doluluk oranları 2021’in ilk ayında %4.1, Şubat’ta %2.5 ve Mart’ta %1.8 oranında gerçekleşirken, 2020’nin aynı aylarının oldukça uzağında kalmıştı.
Nisan’da %9.5 ile Mayıs’ta %14.4’lük rakamlar, 2020’de bu aylarda turistik tesislerin kapalı olması dolayısıyla kıyaslanamazken, Haziran ayının %13.7’luk oranı, geçen yıla göre %191.5 oranında daha yüksek geldi.
Kurban Bayramı’nın da etkisiyle Temmuz %25.6’lık doluluk oranı yakalandı ve bu rakam geçen yıla göre %127.8 oranında daha yüksek oldu.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.