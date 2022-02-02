Turizmde umutlar yeşermedi

Pandemi ile birlikte büyük yara alan turizmde umutlar 2021’de de yeşermedi. Otellerin doluluk oranı yüzde 26.8’i geçemedi

Turizmde umutlar 2021’de de yeşermedi. Otellerin doluluk oranı %26.8’de kalırken, bu rakam 2020’ye göre daha yüksek, 2019’a göre daha düşük. Turistik tesislerin doluluk oranı 2020’de sadece %16.9 oranında saptanırken, 2019’da %50.4 oranında, 2018’de %51.3 oranında gerçekleşmişti.KKTC Turizm Planlama Dairesi, Planlama, İstatistik ve Araştırma Şubesi’nin verilerine göre, Aralık 2021’deki ortalama doluluk oranı, Kasım ayına kıyasla 8.8 puan düşüşle %21.7 düzeyinde kaldı.Ancak, Aralık’ta yakalanan doluluk oranı 2020 yılının aynı ayına göre %361.7’lik bir artışa işaret ediyor. Aralık 2020’de turistik tesislerin doluluk oranı sadece %4.7 seviyesinde gerçekleşmişti.Verilere göre Ocak-Aralık 2021 döneminin ortalama doluluk oranı Ocak-Aralık 2020 periyoduna kıyasla %57.6 oranında daha yüksek düzeyde geldi. 2020’nin aynı periyodunda ortalama doluluk oranı %17 olarak kayıtlara geçmişti.2020 yılına oldukça iyi ve 2019’a göre daha yüksek doluluk oranlarıyla başlayan turistik tesisler, Mart başı itibarıyla ülkemize de sıçrayan koronavirüs salgınının etkisiyle kapanacak noktaya gelmiş, Nisan-Mayıs 2020’de kapılarına kilit vurmuştu.2021’in ilk yarısında da aynı etkilerin sancısını yaşayan sektör, Haziran 2021 itibarıyla kısmen toparlanma çabası içinde. Özellikle Ağustos-Aralık periyodunda yüksek gelen veriler yine de 2018 ve 2019 verilerinden oldukça uzak kaldı. 2018’de ortalama yıllık doluluk %51.1 oranında, 2019’da da %50.4 oranında gerçekleşmişti.Turizmciler 2020’ye kıyasla daha verimli geçmesine rağmen, 2021’in yılının da turizmin boş yılı olarak sayılabileceğini belirtirken, geçtiğimiz yıl boyunca en yüksek doluluğun %41 oranıyla Ekim ayında yakalandığına işaret ediyor.Ekim ayı haricinde geçtiğimiz yıl doluluk oranlarının %30’un üzerine çıkan aylar %37 ile Ağustos, %33 ile Eylül ve 30.5 ile Kasım ayları oldu.Turizm sektörü için en önemli göstergelerin başında gelen doluluk oranları 2021’in ilk ayında %4.1, Şubat’ta %2.5 ve Mart’ta %1.8 oranında gerçekleşirken, 2020’nin aynı aylarının oldukça uzağında kalmıştı.Nisan’da %9.5 ile Mayıs’ta %14.4’lük rakamlar, 2020’de bu aylarda turistik tesislerin kapalı olması dolayısıyla kıyaslanamazken, Haziran ayının %13.7’luk oranı, geçen yıla göre %191.5 oranında daha yüksek geldi.Kurban Bayramı’nın da etkisiyle Temmuz %25.6’lık doluluk oranı yakalandı ve bu rakam geçen yıla göre %127.8 oranında daha yüksek oldu.