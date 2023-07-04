Tatilcilerin gözdesi Mountain View Hotel

Girne bölgesinin gözde otellerinden Mountain View Hotel, tatilcilerin en fazla rağbet ettiği otellerin başında geliyor.Dağ manzaralı konumu, konforlu odaları, geniş yüzme havuzu, yeşilin huzur veren tonları yanı sıra eşsiz bahçesi ve Kervansaray Halk Plajı'a kolay erişim imkanıyla konukların büyük beğenisini kazanan Mountain View Hotel, haftanın her günü nezih serpme kahvaltısı ve akşamları da lezzetli yiyeceklerin servis edildiği meyhanesiyle fark yaratıyor.Güler yüzlü personeli ve kaliteli hizmetiyle misafirlerinin tatiline renk katan Mountain View Hotel, konukların içini rahatlatan samimi, ferah, şık bir ortam sunuyor.