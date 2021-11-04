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Savaşan Londra’da TC Turizm bakanı ile bir araya geldi

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Bu yıl 41’incisi gerçekleştirilen ve 100’den fazla ülkenin yer aldığı fuara KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı şemsiyesi altında katılan Konsey Başkanı Dr. Ahmet Savaşan KKTC standını ziyaret eden Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelerek 2021 yılına yönelik yapılması gerekenler konusunda görüş alış verişinde bulundu

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Savaşan Londra’da TC Turizm bakanı ile bir araya geldi
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Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan Londra’da gerçekleştirilen ve Dünya’nın en büyük turizm buluşmalarından biri olan World Travel Market fuarında Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.
Bu yıl 41’incisi gerçekleştirilen ve 100’den fazla ülkenin yer aldığı fuara KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı şemsiyesi altında katılan Konsey Başkanı Dr. Ahmet Savaşan KKTC standını ziyaret eden Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelerek 2021 yılına yönelik yapılması gerekenler konusunda görüş alış verişinde bulundu.
Turizmde “sıfır karbon” talebi yükselecek…
Uzun yıllardır fuar kapsamında Bakanların, büyükelçilerin ve sektör profesyonellerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantılara KKTC’yi temsilen katılan Dr. Ahmet Savaşan bu yıl Glasgow’da yapılan iklim krizi toplantısının da etkisiyle gezginlerin seyahat edecekleri bölgelerde güvenlik ve emniyet yanı sıra “sıfır karbon” taleplerinin de yükseleceği konusunun ön plana çıktığını belirtti.
Önemli olan güveni yeniden inşa etmek…

Kuzey Kıbrıs’ta da bu gerçekleri bilerek hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapan Savaşan, önemli olanın turizm endüstrisinde güveni yeniden inşa etmek ve ardından bunu tüketici kitlesine de ulaştırmak olduğunun altını çizdi.

Yeni anlaşmalar imzalandı…
Konseyden yapılan açıklamaya göre KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı, KITSAB, KITOB, KITREB ve sektör temsilcileri ile birlikte fuara katılan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan’ın, Londra’da bulunduğu süre içinde pek çok ülke temsilcisi ve basın mensubu ile bir araya gelerek sağlık turizmi alanında yeni anlaşmalara da imza attığı bildirildi.
 
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