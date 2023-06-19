Otellerde tatil hayal oldu

Ekonomik sıkıntılar, bayramda ülke içindeki otellerde tatil yapmak isteyen birçok vatandaşın hayallerini suya düşürdü

Türk Lirası’nın (TL) döviz karşısında aşırı değer kaybetmesi bayram öncesi turizme de büyük darbe vurdu.

Eskiden bayramları “tatil” fırsatı olarak değerlendiren birçok vatandaş ekonomik kriz nedeniyle tatil hayallerinden vazgeçti, alternatif tatil arayışına yöneldi.

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun, pandemi döneminden sonra yaşanan ekonomik krizin “tatil alışkanlığını” değiştirdiğini belirterek, insanların artık karavan ya da çadır tatilini tercih etmeye başladığını söyledi.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner ise artan işletme maliyetlerinin fiyatlara yansıdığını, yerli halkın otellerde tatil yapmasının çok mümkün olmadığını söyledi, bu bayram sıradan bir doluluk beklediklerini kaydetti.

TOLUN: YURT DIŞINDA TATİL YAPMAK ARTIK HAYAL OLDU

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun, yurt dışında tatil yapmanın artık hayal olduğunu ifade etti.

Tolun, son 5 yılda vatandaşların gerek yurt dışına gidişinde, gerekse iç turizme talebinde önemli bir artış olmadığını belirterek pandemi döneminden sonra yaşanan ekonomik krizin “tatil alışkanlığını” değiştirdiğine dikkat çekti.

Halkın satın alma gücünün düştüğünü söyleyen Tolun, insanların artık karavan ya da çadır tatilini tercih etmeye başladığını kaydetti.

Tolun, seyahat acentelerinin genellikle 3 veya 4 yıldızlı otellerle çalıştığını ancak bu otellerin çoğunun ekonomik kriz nedeniyle kapalı olmasından dolayı seyahat acentelerinin çok zor durumda olduğunu belirtti.

Yurt dışı turlarının da yeterli grup oluşamadığından sürekli iptal edildiğini ifade eden Tolun, “Ekonomik kriz hepimizi mahvetti. Bugün 11 bin 800 TL olan asgari ücretle bırakın tatil yapmayı insanlar geçinemiyor bile” ifadelerini kullandı.

ÇAĞINER: OTELLERE ESKİSİ GİBİ TALEP YOK

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner, bayramı dolu geçirmeyi beklediklerini ancak ekonomik kriz yüzünden bu bayram otellere eskisi gibi büyük talep olmadığını belirtti.

Çağıner, işletme maliyetlerinin oldukça arttığına dikkat çekerek pahalılığın fiyatlara yansıdığını söyledi.

Yerli halkın artan fiyatlar yüzünden otellerde tatil yapmasının çok mümkün olmadığını ifade eden Çağıner, şu anda otellerin Türkiye’den ve Avrupa’nın bir kısmından müşteri ağırladığını dile getirdi.

Çağıner, geçmiş yıllarda bayramlarda yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldığını ancak bu bayram sıradan bir doluluk beklediklerini kaydetti.

