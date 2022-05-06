banner762
banner815
“Ülkemiz trafiğinin böyle tedbirsizliği kaldırması şans”
“Ülkemiz trafiğinin böyle tedbirsizliği kaldırması şans”
16 0
Yakıt taşıma ücreti mahkemeye taşınıyor
Yakıt taşıma ücreti mahkemeye taşınıyor
16 0
 
Havada panik yaşandı
Havada panik yaşandı
64 0
Koop geriden gelerek kazandı
Koop geriden gelerek kazandı
11 0
Yıldız atletler finaller için yarışıyor
Yıldız atletler finaller için yarışıyor
12 0
Filenin Sultanları ve Milletler Ligindeki maç tarihleri
Filenin Sultanları ve Milletler Ligindeki maç tarihleri
13 0
“Çanakkale geçilmez gibi, Zafer Burnu’na gidilmez”
“Çanakkale geçilmez gibi, Zafer Burnu’na gidilmez”
28 0
banner797
banner794

Konaklamalarda artış

banner476

Ocak-Mart 2022 döneminde turistik tesislerde konaklama oranı geçen yıla göre yabancı turist bazında yüzde 5 bin 740, gecelemede ise yüzde 4 bin 725 arttı

banner825
Konaklamalarda artış

 
 
Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre; Ocak-Mart 2022 döneminde turistik tesislerde konaklama oranı geçen yıla göre yabancı turist bazında yüzde 5 bin 740, gecelemede ise yüzde 4 bin 725 arttı.
Ocak-Mart döneminde ülkedeki turistik tesislerin ortalama doluluk oranı yüzde 22,5’e yükseldi. 2021 yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 3,4 idi.
Turizm ve Planlama Dairesi verileri, 2022 yılının ilk 3 ayında turistik tesislerde konaklayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sayısı ile diğer yabancı uyruklu sayısının toplamının 132 bin 451 kişi olduğunu gösteriyor. Bu sayı geçen yıl 2 bin 268 olarak kayıtlara geçmişti.
Bakanlık verilerine göre 3 aylık sürede otellerde konaklayan TC uyruklu sayısı 2021’in aynı dönemine kıyasla yüzde 6 bin 359 arttı.
2022 yılının ilk 3 ayında otellerde konaklayan 24 bin 705 diğer yabancı uyruklu sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 bin 17 artış gösterdi.
2022 Ocak-Mart döneminde geceleme sayılarında da artış yaşandı.
Bu dönemde yabancı turist bazında geceleme sayısı 424 bin 136 ile geçen yıla oranla yüzde 4 bin 725 artış oldu.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.