“KKTC en güvenilir ülke”

Bakan Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs olarak pandemi sürecini başarılı bir şekilde yönettiklerini, vakaların düşük seviyede seyrettiğini, sağlık sisteminin ise sorunsuz çalıştığını belirterek “En güvenilir ülkeyiz” dedi



Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 27-28 Ekim tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen “Antalya Turizm Fuarı 2021”e katıldı.

Ataoğlu, Antalya Turizm Fuarı’nın açılış töreninde yaptığı konuşmada KKTC’nin “güvenli ülke” konumunda olduğunu kaydetti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 pandemisi nedeni ile turizm sektörünün etkilendiğini söyleyen Ataoğlu, pandemi ile yaşamaya alıştıklarını, bu nedenle turizm sektörünü eski günlerine getirmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs olarak pandemi sürecini başarılı bir şekilde yönettiklerini ifade eden Ataoğlu, vakaların düşük seviyede seyrettiğini, sağlık sisteminin ise sorunsuz çalıştığını belirtti ve “en güvenilir ülkeyiz” dedi.

Pandeminin başladığı yıl olan 2020 yılı yaz turizm sürecinde bakanlık olarak alınan hijjen tedbirleri sayesinde hem 2020, hem de 2021 turizm sezonunun sıkıntısız bir şekilde geçtiğini anlatan Ataoğlu, bu tecrübeler sayesinde 2022 yılının da çok daha iyi geçeceğini vurguladı.

Turizm sektörünün içinde bulunduğu olumsuzlukların azaltılması amacıyla; “Sosyal sigorta prim desteği, kredi desteği, acentelere, otellere ve rehberlere hibe destekleri” yapılması gibi birçok destek paketi hayata geçirdiklerini belirten Ataoğlu, sektörün ayakta kalması için yapılan bu hamlelerin faydasını gördüklerini de ifade etti.

Yılın 12 ayında güneşin eksik olmadığı Kuzey Kıbrıs’ta turizm 12 ay yapılabileceğini söyleyen Ataoğlu, aşılarını tamamlamış tüm turistleri, hijenik sertifikalı otellerde ağırladıklarını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs’ı görmeyen herkesin en kısa sürede KKTC’yi ziyaret etmesini de isteyen Ataoğlu, ülkenin doğal ve tarihi güzelliklerini keşfetmek için herkesi Kuzey Kıbrıs’a davet etti.

Salgın boyunca Anavatan Türkiye’nin desteğini de her zaman hisssettiklerini ifafe eden Ataoğlu, “Aşı konusu başta olmak üzere bizlere destek veren Anavatanın bu destekleri asla göz ardı edilemez” diye konuştu.

Turizm konusunda da her zaman KKTC’ye el uzatan, ülke turizminin gelişmesi için katkıda bulunan TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkürlerini sunan Ataoğlu, yeni dönemde de işbirliğinin artarak devam edeceğini belirtti.

