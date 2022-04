Hint düğünlerini KKTC’ye taşıma girişimi

Turizm Bakanlığı, dünyaca ünlü Hint düğünlerinin ülkemizde yapılması için girişim başlattı





Dünyanın önde gelen MICE ve düğün planlayan şirketlerinin profesyonelleri bir kez daha Antalya’da buluştu.

International MICE & Wedding Forum – IMWF 2022, 21-25 Nisan 2022 tarihleri arasında turizm sektörünün önde gelen oyuncularının ve Uluslararası firmaların katılımı ile Antalya’da Titanic Mardan Palace Otelde gerçekleşti. KKTC de, her yıl olduğu gibi bu yıl da stand açarak, dünyaca ünlü Hint Düğünlerinin ülkemizde yapılması için alanda yerini aldı.

Başbakan Yardımcılığı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu, Antalya’da Titanic Mardan Palace Otelde gerçekleşen foruma katıldı.

Emiroğlu, “KKTC’nin turizm potansiyeline farkındalık katan çok ciddi bir pazara sahip olan Hint düğünlerinin Covid-19 salgını öncesi dünyadaki alışveriş değeri yıllık 300 milyar doları geçmekteydi. Pandemi döneminde dahi, her türlü olumsuz şarta rağmen ülkemizde de bu düğünler gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Bu pazarın büyük olduğunu, temelinde sevgi ve mutluluk bulunduğunu belirten Emiroğlu, “Bunların önünde duramazsınız. Bu anlamda devamlılığı olan bu pazarın, geçmiş yıllarda KKTC’ye kazandırılmasında öncü rol oynayan ve vizyonu ile bize ışık tutan Bakan Fikri Ataoğlu’nun ülke turizmine neler kazandırdığını bir kez daha Antalya’da görme şansımız oldu” dedi.

Emiroğlu, şunları kaydetti:

“Tanıtma ve Pazarlama Dairemizde görev yapan değerli arkadaşlarımız ile katıldığımız bu etkinlik ülke turizmine değer katma açısından doğru yolda olduğumuzu göstermiştir ve Anavatan Türkiye ile birlikte dünyadaki bu pazardan hakkımıza düşeni elde edebilmek için de çok çalışmamız gerektiğini anlamış bulunuyoruz. Bu konuda, rakip ülkelerden bu pastayı kapabilmek ve maddi değeri yüksek düğünlerin Kuzey Kıbrıs’ta da yapılması için devlet olarak turizmcilerimizin de desteklenmesi ve önlerinin açılması gerektiği inancındayım”

Dünya’da Hint düğünlerinin katma değerinin çok yüksek olduğuna dikkat çeken Emiroğlu, yabancı düğün sektörünün sadece Hindistan’da 100 milyar doları bulunduğunu, bunun 30 milyar dolarlık bir bölümünün ise Hindistan dışında gerçekleştirildiğini belirtti.

Emiroğlu, şöyle devam etti:

“Hindistan’da her yıl 10 bin düğün ülke dışına yapılıyor. Yönümüzü Bakan Ataoğlu’nun da talimatları gereği buraya çevirdik. Antalya’dan dönüşte bazı havaalanı yetkilileri ile kurduğumuz diyalogda, bir Hintli vatandaşın havaalanlarındaki dutyfree merkezlerinde bir Alman turistin 35 katı harcama yaptığını bizlere söylediler. Ülkemizdeki siyasi ambargolara rağmen, Anavatan Türkiye’nin desteği ile yapılan pazarlama faaliyetleri ve girişimler sonucu, bizlere geçmiş yıllarda bu pazarın meyvelerini toplamayı göstermiştir. Artık daha fazla bu pazarda yer almamız için projeler geliştirmeliyiz. Zira İstanbul ve Antalya’nın bu pazarla ilgili kararlılığını ve ısrarını bizzat gördük ”