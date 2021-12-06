Hayallerin gerçeğe dönüştüğü yer

Merit Park Hotel düğün töreni düzenleyecek olan çiftlerin en çok rağbet gösterdiği mekanlardan biri haline geldi.

Kapalı ve açık alan opsiyonları bulunan Merit Park Hotel açık alanda bulunan Lemon Park, 500 kişiye kadar yemekli, 1000 kişiye kadar kokteylli organizasyonları, kapalı alanda bulunan Bellapais Balo Salonları ise 900 kişiye kadar yemekli 1500 kişiye kadar kokteylli organizasyonlarda misafirlerini ağırlayabilecek kapasiteye sahip.Düğün menüleri ile organizasyon anlayışını zirvede tutmayı başaran Merit Park Hotel zengin mutfağıyla dikkat çekiyor.Merit Park Hotel; Akdeniz’in eşsiz manzarası, göz alabildiğince mavilik ile doğanın en güzel renklerinden biri olan yeşilin birleşimi, kır çiçeklerinin kokusu başınızı döndürürken, alandaki profesyonel çalışma, yemeklerin lezzeti, servis hızı ve mükemmelliği ilke edinmiş uzman organizasyon kadrosu ile hayal ettiğiniz düğünün gerçeğe dönüşmesini garanti ediyor.