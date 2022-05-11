DUBAİ GEZİ REHBERİ: DUBAİ GEZİSİ İÇİN ÖNEMLİ GEZİ NOTLARI Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki en çok ziyaretçi çeken destinasyonların başında geliyor. Kentin neden bu kadar popüler olduğu konusunda tüm ipuçlarını Dubai gezisi için elimiz den geldiğince sıralamaya çalıştık.







Dubai Tarihi

Dubai’nin İslamiyet öncesi dönemi hakkında elde edilmiş çok az bilgi bulunuyor. Ancak tarihçilerin neredeyse tamamı, asırlardan beri kentin Doğu ile Batı arasında ilişkilerin yürütüldüğü önemli ticaret merkezlerinden biri olduğu konusunda hemfikir.

İslamiyet sonrası dönemde tüm Arabistan’da olduğu gibi Dubai’de de Emeviler hâkimiyet kurmuş. 18. yüzyıla kadar inci avcılığı ve balıkçılıkla geçimini sağlayan, kendi halinde bir köy olarak varlığını sürdüren Dubai, 1900’lü yılların başında Şeyh Maktum bin Hasher Al Maktum önderliğinde serbest liman kimliğine bürünmüş.

Kentin asıl yükselişi ise 1966 yılında petrol yataklarının keşfi ile gerçekleşmiş. Bir anda Amerikan ve İngiliz petrol devlerinin göz bebeği haline gelen şehir, küresel çapta ticari merkez olma konusunda bir dönem Abu Dabi’ye kaptırdığı liderliği hemen geri almış.

Sonraki yıllarda ise mimari açıdan kayda değer gelişmelerin yaşandığı Dubai, sadece liman faaliyetleri ve petrol ticareti ile anılan bir yerleşim bölgesi olmaktan çıkarak önemli bir turistik destinasyon haline gelmiş.





Nüfus & Toplum

Orta Doğu’nun en önemli ticaret merkezlerinden biri olması nedeniyle Dubai’nin nüfusu her geçen yıl artıyor. 2020 verilerine göre emirliğin nüfusu 2,8 milyonu aşmış durumda.

İlginçtir ki nüfusun yalnızca %15’lik kısmını yerli halk oluşturuyor. Geri kalan %85’lik pay içerisinde Hint kökenliler başta olmak üzere Asya’dan gelen göçmenlerin sayısı dikkat çekiyor.

Dil

Kentin merkezinde resmi dil konumundaki Arapçaya ek olarak İngilizce konuşarak rahatlıkla iletişim kurabilirsiniz. Ancak merkezden uzaklaştıkça konuşulan dil çeşitliliği hayret uyandıracak şekilde artıyor.

Ulaşım

Türkiye’den Dubai’ye haftanın her günü doğrudan uçak seferleri gerçekleştiriliyor. İstanbul’dan başlayan seferler, yaklaşık 4 saat 30 dakikada tamamlanıyor. Alternatif olarak Dubai’ye en yakın emirlik konumundaki Sharjah’daki havalimanına yönelik uçuşlarda da yerinizi alabilirsiniz.







Dubai’ye Ne Zaman Gidilir?





Çöl ikliminin etkisi altında olması, Dubai’yi dört mevsim seyahat edilebilecek, keyif dolu bir tatil destinasyonuna dönüştürüyor. İklimin etkisiyle yaz aylarında sıcaklık ortalaması 40°C’yi aşıyor.

Hatta bazı zamanlarda hissedilen sıcaklıklar 50°C’yi aşabiliyor. Ancak kentin kalbinde yer alan kapalı mekânlar dışarıdaki sıcaklık kaç derece olursa olsun gezginlere ferahlama ve çeşitli aktivitelere odaklanarak keyifli vakit geçirme olanağı sunuyor.

Eğer kapalı alanlara bağımlı kalmadan Dubai’yi her yönüyle tanımanızı sağlayacak bir tatil deneyimi yaşamayı arzuluyorsanız, seyahat tarihinizi kasım ve mart ayları arasındaki döneme denk getirmenizi öneririm. Havanın ılıman olduğu bu dönemde deniz keyfi yapmak ve etrafı gezmek daha keyifli.

Hazır ikliminden bahsetmişken giyim-kuşam konusunda da sizlere birkaç tüyo vermek istiyorum. Zira gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkları yaz ortasında bile dramatik seviyelere çıkabiliyor.

Dolayısıyla gece dışarı çıkacaksanız, hasta olmamak adına yanınızda mutlaka bir hırka ya da ceket bulundurmanızda fayda var. Gün içerisinde ise kısa kollu yerine hava geçirme özelliğine sahip, kolları uzun, açık renk kıyafetleri tercih ederseniz, son derece rahat ederseniz.

Giyim konusunda ipuçlarını sizlerle paylaşma gereği duymanın asıl nedeni tabii ki şehirde düzenlenen dış mekân aktiviteleri. Çünkü birçok gezgin, Dubai tatiline çıkacakları tarihi belirlerken başta festivaller olmak üzere çeşitli aktiviteleri göz önünde bulundurarak yaşayacakları deneyimleri çeşitlendirmeyi amaçlıyor.

Kentte düzenlenen etkinlikler söz konusu olduğunda, çoğunlukla ilk olarak akla aralıkta başlayıp şubatta sonlanan Dubai Alışveriş Festivali geliyor. Yılın ilk ayında şehir ayrıca Dubai Maratonu ile hareketleniyor. Şubatta Dubai Uluslararası Caz Festivali, şehrin havasını bir hayli renklendiriyor.

Mart ve nisan aylarını kapsayan Art Dubai ise sanat tutkunlarının şehre olan ilgisini artırıyor. Eğer yedinci sanata ilgi duyuyorsanız, seyahatinizi aralık ayına denk getirip Dubai Uluslararası Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde yerinizi alabilirsiniz.





Dubai’de Gezilecek Yerler





Dubai, gezilecek yerler anlamında gerçekten de ilginç bir yelpazeye sahip. Çoğu yerin ultra lüks imkânlarla donatılmış turistik mekânlar olduğuna ben de katılıyorum. Ancak bu cazibe merkezlerinin hemen yanı başında kentin geçmişiyle ilişkili ya da yerel kültürden izler taşıyan binalarla karşılaşmak insanı bir hayli etkiliyor.

Dubai denildiğinde ilk akla gelen yapı, mimari harikası Burj Al Arab oluyor. Gün batımı manzarasının kentte seyredilebildiği en güzel yer olan Jumeirah Plajı’na yalnızca 230 metre mesafedeki mimari harikasına gittiğinizde denizaltı ve çöl turları gibi etkinliklere katılma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Konu manzara olunca, dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa’yı kesinlikle es geçmemek gerekiyor. Tabii öncesinde Dubai Çeşmesi yapıya gelen konukları karşılıyor. Gerçi çeşme, en büyüleyici haline akşamları bürünüyor. Çünkü her yarım saatte bir görsel açıdan etkileyici şovlar düzenleniyor.

Şehirdeki sıra dışı mimari projeleri görmeye öncelik verdiyseniz, Palm Jumeirah’ı sakın unutmayın. Hatta bu listeye Dubai Topluluk Tiyatrosu ve Sanat Merkezi, Magic Planet ve Ski Dubai’yi bünyesinde barındıran Mall of Emirates’i de ekleyebilirsiniz.

Çocuklu aileler için kentte ziyaret edilebilecek yerlerin başında Wild Wadi Water Park ve Dubai Akvaryumu geliyor. Heritage and Diving Village ile Dubai Müzesi ise gezginlere kentte dair bilgi dağarcıklarını genişletme olanağı sağlıyor. Eğer keyifli bir akşam geçirmeyi planlıyorsanız, JBR Walk ve Dubai Marina’ya gidebilirsiniz.





Dubai’de Ne Yapılır?



Dubai’de tatil yaparken sakın alıveriş merkezleri başta olmak üzere kapalı alanlarda gezginlere yönelik sunulan olanaklara bağlı kalıp da şehirdeki diğer aktivite fırsatlarını es geçmeyin. Çünkü şehirde bulunduğunuz dönemde katılacağınız etkinlikler vasıtasıyla hem kafanızdaki negatif düşüncelerden kolayca sıyrılabilir hem de içinizdeki özgür ruhu bolca besleyebilirsiniz.





Aktivite konusunda önceliği dilerseniz Al Khayma Kampı’nda Çöl Safarisi’ne verebilirsiniz. Böylece tüm gününüzü kumlarda kayarak, deve üzerinde gezinti yaparak geçirebilir ve gün batımında oluşan harika manzarayı fotoğraflayabilirsiniz.

Hazır kayak demişken, kentin kalbindeki Ski Dubai’de yaz ortasında bile taze kar üzerinde kayak keyfi yapabileceğiniz daha önce söylemiş miydim?

Şehirde gerçekleştirilen tur organizasyonları sadece safarilerle kısıtlı değil. Bütçenize bağlı olarak helikopterle gezintiye çıkabilirsiniz. Hatta denizaltıya binip körfezin derinliklerinde saklı güzellikleri keşfe çıkabilirsiniz.



Konu Dubai ve turlar olunca seçeneklerin sonu yokmuş gibi duruyor. Dilerseniz kentin kendine has mimari dokusunu farklı açılardan gözlemlemek ve doyasıya eğlenmek için Dubai Marina’dan Motor Turu’na katılmayı düşünebilirsiniz.







Dubai’de Alışveriş





Dubai’nin gezginlerin gözünde yüksek popülerliğe sahip olmasının ana nedenleri arasında konuklarına sunduğu alışveriş fırsatları da buluyor.

Şehir, bu konuda gerçekten tam bir cenneti andırıyor. Tatiliniz boyunca dilerseniz gösterişli alışveriş merkezlerinde sizleri bekleyen lüks seçenekleri değerlendirebilir ya da otantik atmosferleri ile dikkat çeken çarşılara yönelebilirsiniz.

Dubai’nin popüler alışveriş merkezlerini saymaya Dubai Mall ve Mall of Emirates’ten başlamak gerekiyor. Tabii modern olanakların Orta Doğu motifleriyle süslenerek gezginlerin beğenisine sunulduğu Medinat Jumeirah’ı da bu kategoriye dâhil edebilirsiniz.

Mercato, İtalyan esintileri taşıdığı için diğerlerinden farklı konumda yer alıyor. Hediyelik konusunda en iyi seçenekler ise İbn Battuta Mall’da bulabilirsiniz.

Dubai’deki alışveriş merkezlerinde ağırlıklı olarak üst kesime hitap eden moda, elektronik eşya ve mücevher markalarına ait mağazalar faaliyet gösteriyor. Otantik ürünlerin peşindeyseniz, gezi programınızda Altıncılar ve Baharatçılar çarşılarına yer açabilirsiniz.

Büyük alışveriş merkezlerindeki fiyatlar, festival dönemleri haricinde genelde sabit kalıyor. Tatilinizi özellikle Dubai Alışveriş Festivali’nin düzenlendiği tarihlere denk getirebilirseniz, çoğu kategoride %50’nin üzerinde indirim oranları yakalayabilirsiniz. Sokak pazarları ile çarşılarda ise rahatlıkla pazarlık yapılabiliyor.





Dubai’de Yeme İçme





Dubai, her ne kadar petrol gelirleri ve lüks odaklı turistik faaliyetleri ile adından söz ettirse de aslında bir liman kenti. Dolayısıyla benzerleri gibi nüfusunun önemli bölümünü göçmenler oluşturuyor. Bu durum sayesinde şehir, zengin bir mutfak kültürünü bünyesinde barındırıyor.

Dubai’de tatil yaparken dilerseniz expatların gözdesi olan mekânlara gidip Batı’ya özgü yemeklerle karnınızı doyurabilirsiniz. Ancak işin kolayına kaçmayıp yerel lezzetleri denemek isterseniz, işe manousheh ile başlayabilirsiniz. Sonraki öğünlerde ise mandi, al machboos, qoozi gibi et ağırlıklı yemeklere odaklanabilirsiniz.

Eğer et tüketmekten hoşlanmıyorsanız tabuleyi tercih edebilirsiniz. Fatteh, falafel, fattoush da yine sağlıklı beslenerek formunu korumayı düşünen gezginlerin severek tükettikleri yemekler arasında sayılıyor.

Tatlı krizi baş gösterdiğinde ağzınıza bir adet hurma atabileceğiniz gibi sütlü ve hamurlu tatlılara da şans tanıyabilirsiniz. Muhallebi, lokma, künefe, khanfaroosh gibi damak çatlatan tatlılar, kentteki hemen hemen her restoranın menüsünde bulunuyor.















Dubai Gece Hayatı





Dubai geliştikçe gece hayatı da renkleniyor. Gerçi bu konuda kentin kat etmesi gereken uzun bir yol olduğunu düşünüyorum. Ancak dini kuralların gündelik yaşam üzerindeki etkisini göz önünde bulundurunca, çoğu Orta Doğu kentine nazaran Dubai’de eğlence hayatının tatmin edici düzeyde olduğunu da itiraf etmem gerekiyor.

Dubai, Ramazan süresince yılın geri kalan dönemlerine nazaran çok daha sakin bir kimliğe bürünüyor. Kurban Bayramı zamanı da benzer atmosfer etkisini hissettiriyor. Doğal olarak yılın bu dönemlerinde eğlence hayatı da durumdan etkilenerek daha sönük hale geliyor.

Kentteki gece hayatına yön veren barlar ve gece kulüpleri, otellerin bünyesinde faaliyet gösteriyor. Bu mekânlar, expatlardan ve gezginlerden yoğun ilgi görüyor. Haliyle etkinlik takvimleri, bir hayli yoğun ve ilgi çekici seçeneklerle dolu oluyor.

Akşam saatlerinizi daha sakin ve yerel halkla iç içe olabileceğiniz bir yerde geçirmek isterseniz, kafelere ya da restoranlara gitmeyi düşünebilirsiniz. Hatta nargile salonları ile alışveriş merkezlerini de bu kategoride değerlendirebilirsiniz.







