Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek

Ülkemizin en gözde otellerinden Riverside Otel, 22 Nisan Cumartesi günü çocuk şenliği düzenliyor.

Saat 09.00’da başlayıp saat 18.00’a kadar devam edecek olan şenlikte şişme zıpzıplar, dev maskotlar, havuz oyunları, animatörler, palyaçolar, yüz boyama ve DJ performansı gibi dolu dolu etkinlikler yer alacak.

Çocukların renkli ve eğlenceli bir gün geçireceği etkinlikte, ailelerin mutlulukları çocukların heyecan ve coşkusu görülmeye değer olacak.

Çocukların gün boyunca doyasıya eğlenmesinin amaçlandığı çocuk şenliğine ilginin yoğun olması bekleniyor.

