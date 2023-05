Ataoğlu: “Müzecilik kavramını küçük yaşlardan aşılamalıyız”

Uluslararası Müze Günü olan yarın Turizm Bakanlığına bağlı tüm müze ve ören yerlerine girişler ücretsiz olacak.



Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Müzeler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı ve “Müzecilik kavramını küçük yaşlardan aşılamalıyız” dedi.

Ülkede 1986 yılından itibaren 18-24 Mayıs tarihlerinin “Müzeler Haftası” olarak ilan edildiğini ifade eden Ataoğlu, bu kapsamda her yıl Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü önderliğinde çeşitli etkinlikler düzenlendiğini kaydetti.

Bunun yanında, Bakanlık bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında her ilçeye müze açma hedefiyle çıkalan yolda, Lefke İlçesi'nde bulunan tarihi Vasıf Palace binasının Lefke Maden Müzesi olarak turizme kazandırılması ile bu bölgeye daha fazla turist akışını sağlamanın hedeflendiğini ifade eden Ataoğlu, şöyle devam etti:

“Binlerce yıllık tarihi ile muhteşem bir kültürel varlığa ev sahipliği yapan ülkemizde, tarihi aydınlatan ve geçmişle gelecek arasında köprü kuran birçok müze bulunmaktadır.

Kuzey Kıbrıs coğrafi konumu ve doğal güzellikleri itibariyle tarihin en eski medeniyetlerinden binlerce yıllık tarihi bağrında barındırıyor.

Geçmiş dönemde hükümette olduğum süreçte çalışmalarına başladığımız ve hükümet değişimi ile yarım kalan müze çalışmalarımıza göreve gelmem ile birlikte tekrar hız verdik.

Ülkemize gelecek olan turistlerin, her ilçede gidebilecekleri, o ilçenin özelliklerini, kültürünü ve tarihini en güzel şekilde öğrenebilecekleri yerler oluşturarak, özellikle turistlerin esnafla daha iç içe olabilmelerine olanak sağlamak için bu çalışmalarımıza da hız kazandırdık.

Müzelerin toplumsal gelişimdeki bahse konu işlev ve görevleri nedeni ile 2023 yılı Müzeler Haftası'nda da her yıl olduğu gibi müzeler konusunda toplumsal farkındalık yaratmak üzere tasarlanmış etkinlikler düzenlenecektir. Bu yıl ki etkinliklerin çoğu toplumun en genç bireyleri olan, öğrenmeye açık, müzecilik kavramını küçük yaşlardan aşılatmayı hedeflediğiniz ilköğretim öğrencilerine yönelik olarak yapılacaktır. Ayrıca yine ilkokul öğrencilerimizi eğiten ileri ki nesillere taşıyan ilkokul öğretmenlerimize ve ilkokul öğretmen adaylarımıza da, çocuklara müzeyi anlatmayı, anlamalarını sağlamayı ve nasıl çocuklara müzeciliği aktarabileceklerine dair sunum ve uygulamalar da yapılacaktır.”

Ataoğlu, 22 Mayıs Pazartesi günü Lefkoşa’da Taş Eserler Müzesi'nden başlayıp, Saçaklı Ev'de son bulacak Drama etkinliği, Drama Öğretmeni Ipek Denizli Karagöz önderliğinde İlkokul öğrencilerine yönelik düzenleneceğini, ayrıca Gazimağusa'da yine Zeka Mazhar önderliğinde Şömineli Ev'de Seramik Atölyesi'nin ikincisi yapılacağını kaydetti.

23 Mayıs Salı günü Güzelyurt'ta Güzelyurt Tren İstasyonu Müzesi'nde restore edilen Lokomotif Açılışı ve yine ayni müze bahçesinde öğrencilere yönelik drama etkinliği olacağını ifade eden Ataoğlu, öğleden sonra ise, Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi'nde Yrd. Doç. Dr. Ferda Kömleksiz'in İlkokul öğretmenlerine ve ilkokul öğretmen adaylarına yönelik yapacağı “Etkinliklerle Müze Eğitimi” sunumu ve “Etkinliklerle Müze Eğitimi Kitabı” tanıtımı yapılacağını kaydetti.

Daha sonra, Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi'nde sunuma katılacak öğretmenlere yönelik "Müze Eğitim Uygulaması" oryantasyonu düzenleneceğini ifade eden Ataoğlu, “Müzeler Haftası'nın devletimize, tüm müzecilerimize, müze çalışanlarımıza ve tüm halkımıza hayırlı olmasını dilerim” dedi.